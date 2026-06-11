IRW-News: Powermax Minerals Inc.: Powermax Minerals ermittelt vorrangige Seltenerdmetallziele auf dem REE-Projekt Hopkins in Ontario

IRW-PRESS: Powermax Minerals Inc.: Powermax Minerals ermittelt vorrangige Seltenerdmetallziele auf dem REE-Projekt Hopkins in Ontario

Toronto, Ontario - 11. Juni 2026 / IRW-Press / Powermax Minerals Inc. (CSE: PMAX) (OTCQB: PWMXF) (FWB: T23) (Powermax oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Ergebnisse einer Desktop-Studie für sein Seltenerdmetall-(REE)-Projekt Hopkins im Cochrane District in Nord-Ontario erhalten hat. Im Rahmen der Desktop-Studie wurden öffentlich verfügbare Datensätze zu Geologie, Geophysik, Geochemie und historischer Exploration bewertet, um das Potenzial für die Auffindung von REE-Vorkommen einzuschätzen und Prioritäten für künftige Feldprogramme auf dem REE-Konzessionsgebiet Hopkins zu bestimmen.

Die Desktop-Studie wurde im Auftrag von Powermax von Shahab Tavakoli, P.Geo., Geophysiker und Geodatenwissenschaftler, durchgeführt und konzentrierte sich auf die Ermittlung von Explorationszielen in den Blöcken A und B des REE-Projekts Hopkins. Bei den Arbeiten wurden geochemische Gesamtgesteinsdaten mit den Ergebnissen regionaler magnetischer und radiometrischer Flugvermessungen, die vom Ontario Geological Survey über dem Gebiet Smooth Rock Falls erfasst wurden, sowie Gravitationsdaten und historische Explorationsinformationen für den alkalischen Intrusionskomplex Clay-Howells zusammengeführt.

Das REE-Projekt Hopkins besteht aus 13 Mineralclaims mit einer Gesamtfläche von ungefähr 6.145 Hektar, die sich auf zwei Claim-Blöcke verteilen. Block A umfasst 11 zusammenhängende Claims, die sich über etwa 5.479 Hektar erstrecken. Block B besteht hingegen aus zwei Claims mit rund 666 Hektar Grundfläche an der Ostseite des Mattagami River. Das Projekt befindet sich etwa 45 Kilometer nordnordöstlich von Kapuskasing in der Porcupine Mining Division und ist in der Kapuskasing Structural Zone angesiedelt, einem auf Grundlage der geprüften Datensätze äußerst höffigen regionalen Korridor, der Berichten zufolge REE-haltige alkalische Intrusionen beherbergt.

Highlights der Desktop-Studie

- In der Studie wurde Block A als Priorität Nr. 1 und Block B als Priorität Nr. 2 für anschließende auf REE ausgerichtete Explorationsarbeiten identifiziert.

- In Block A finden sich fünf vorrangige Zielgebiete (A1 bis A5), wo Ansammlungen stark höffiger Zellen mit großen Strukturmerkmalen übereinstimmen, die auf Grundlage der magnetischen Neigungsableitung ermittelt wurden. Gebiet A1, das sich am Nordufer des Kapuskasing River im Süden von Block A befindet, gilt als das vorrangigste Ziel, das aus der Desktop-Studie hervorgegangen ist. Es wird empfohlen, dass hier eingehende Gesteinsprobenahmen, strukturelle Kartierungen und möglicherweise geochemische Bodenuntersuchungen absolviert werden.

- Block B enthält zwei Zielzonen, die als B1 und B2 bezeichnet werden, entlang des Rands der Intrusion, wo nach Ostnordosten streichende Strukturen auf ein mäßiges, aber lokalisiertes REE-Potenzial hindeuten.

- Das Weight-of-Evidence-(WofE)-Modell lässt erkennen, dass das REE-Potenzial dort am größten ist, wo stark anomale TREO-Werte mit einem erhöhten Th/K-Verhältnis, einem erhöhten U/K-Verhältnis, einem variablen Th/U-Verhältnis, hohen Gravitationsanomalien und positiven Extremwerten in der magnetischen Neigungsableitung (TDR) zusammenfallen. Diese übereinstimmenden geophysikalischen und geochemischen Signaturen heben magnetit- und eisenreiche strukturelle oder lithologische Zonen hervor, die als günstig für eine REE-Mineralisierung gelten.

- Die Studie unterstützt ein rand- und strukturkontrolliertes REE-Explorationsmodell, welchem zufolge die späten karbonatitischen und metasomatischen Prozesse die REE-Anreicherung entlang der Ränder von Intrusionen, internen Bruchzonen und strukturellen Korridore konzentriert haben könnten.

Vorrangige Zielgebiete

Die Desktop-Studie kam zu dem Schluss, dass sich das REE-Potenzial bei Hopkins auf das Zusammentreffen mehrerer geologischer und geophysikalischer Indikatoren anstatt auf einen einzelnen Datensatz stützt. Die vorrangigsten Zielgebiete treten dort auf, wo sich strukturelle Lineamente, Gravitationsgradienten, radiometrische Anomalien und historische TREO-Werte decken, um strukturell konzentrierte geochemisch entwickelte Zonen zu definieren, die als günstig für eine REE-Mineralisierung gelten.

Zielgebiet Priorität Wesentliche Interpretation Empfohlene Arbeiten

A1 Höchste Priorität Vorrangigstes Zielgebiet (Hotspot) im Süden von Block A, Eingehende Gesteinsprobenahmen,

Nordufer des Kapuskasing River; als Überschneidung von strukturelle Kartierungen und

günstigen Strukturen und REE-Höffigkeitsindikatoren mögliche geochemische

interpretiert. Bodenuntersuchungen zur

Definition der Breite des

Korridors.

A2-A5 Prioritätsgruppe Nr. 1 Stark höffige Zellen in den geprüften Datensätzen in Block Prospektionsarbeiten,

A, die wichtige TDR-Lineamente und günstige Kartierungen, Gesteinsprobenahmen

radiometrische/geophysikalische Signaturen und Bestätigung geophysikalischer

überlagern. und radiometrischer Anomalien am

Boden.

B1-B2 Prioritätsgruppe Nr. 2 Strukturell konzentrierte Zonen entlang des Gezielte Kartierungen,

Intrusionsrandes; nach Ostnordosten streichende Strukturen Prospektionsarbeiten und

unterstützen ein lokalisiertes Probenahmen bei Randstrukturen

REE-Potenzial. und Anomalien an der westlichen

Grenze.

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Abbildung 1: Karte des WofE-REE-Potenzials für die Intrusion Clay-Howells mit dem interpretierten REE-Höffigkeitsniveau für die Blöcke A und B, die öffentlich verfügbaren Gesamtgesteinsprobendaten für TREO und positiven Extremwerte der magnetischen Neigungsableitung, die möglicherweise magnetit- und eisenhaltige lithologische oder strukturelle Merkmale darstellen.

Geologische Bedeutung

Es wird angenommen, dass der Komplex Clay-Howells ein strukturell eingelagertes mehrphasiges Alkali-Karbonatit-Intrusionszentrum ist, das sich durch eine von LREE dominierte, mit Magnetit vergesellschaftete und karbonatitgebundene REE-Mineralisierung auszeichnet. Im Rahmen der Studie wurden zwei primäre REE-Mineralisierungsarten identifiziert: ein intrusionsgebundenes, magnetithaltiges, kaliumreiches Syenitsystem und ein kontaktgebundenes, thoriumreiches metasomatisches System, das sich entlang der Intrusions-Paragneis-Grenze gebildet hat.

Aus der Desktop-Studie geht hervor, dass sich Block A in einer zentral bis am Rand liegenden Übergangszone befindet, in der zwei REE-Mineralisierungsarten überlappen könnten: ein intrusionsinternes, Fe-Ca-P-reiches Magnetit-Apatit-System entlang stärker magnetischer Korridore und ein weiter entwickeltes Th-reiches Monazit-±-Allanit-System, das sich in kieselerdereichen Randzonen mit einer späten kalziumreichen karbonatitischen Alteration gebildet hat. Es wird angenommen, dass Block B strukturell konzentrierte Zielzonen entlang des Intrusionsrandes enthält. Diese Bereiche gelten auf Grundlage der ausgewerteten Datensätze als höffig, da sie Th-reiche, mit LREE angereicherte metasomatische Fronten und eine Stockwerk-Mineralisierung aufweisen, die mit späten alkalischen oder karbonatitischen Fluiden in Verbindung steht.

Die Studie stellt ferner fest, dass die gemeldete REE-Mineralisierung bei Clay-Howells in verschiedenen geologischen Milieus auftritt, darunter Syenit, Karbonatit, massive Magnetit-Zonen, Syenitbrekzien und Verwerfungsalterationsbrekzien. Diese Milieus sprechen für ein hybrides magmatisch-hydrothermales REE-System mit einer intrusionsinternen Magnetit-Apatit-Syenit-LREE-Mineralisierung und einer kontaktgebundenen, Th-reichen REE-Nb-Mineralisierung in Zusammenhang mit Karbonatit.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf historische Informationen und nahegelegene Mineralisierungen

Die Desktop-Studie beruht auf öffentlich verfügbaren Datensätzen zu Geologie, Geophysik, Geochemie und historischer Exploration, einschließlich Informationen, die von Regierungsbehörden und Drittunternehmen erstellt wurden. Das Unternehmen und sein qualifizierter Sachverständiger haben noch nicht alle zugrunde liegenden historischen Daten durch Feldarbeiten, erneute Probenahmen oder Neuauswertung der geophysikalischen Rohdatensätze unabhängig geprüft. Daher sollten die Interpretationen, die Einstufung der Zielgebiete und die Empfehlungen, die in dieser Pressemitteilung beschrieben sind, als vorläufig angesehen werden und bedürfen einer Bestätigung durch künftige Explorationsarbeiten.

Die Desktop-Studie verweist auf eine gemeldete Magnetit-Niob-REE-Mineralisierung und andere geologische Merkmale im weiteren Intrusionskomplex Clay-Howells als geologischen Rahmen und Explorationsanaloga. Eine Mineralisierung auf nahegelegenen, angrenzenden oder geologisch ähnlichen Konzessionsgebieten ist nicht zwangsläufig ein Hinweis auf eine Mineralisierung im REE-Projekt Hopkins. Für das REE-Projekt Hopkins liegen derzeit keine Schätzungen von Mineralressourcen oder Mineralreserven vor, und es besteht keine Gewissheit, dass künftige Explorationsarbeiten zur Abgrenzung von Mineralressourcen führen werden.

Empfohlenes Explorationsprogramm

Powermax beabsichtigt, die vorrangigen Ziele auf Grundlage der Desktop-Studie durch ein mehrphasiges Explorationsprogramm zu bewerten, vorbehaltlich der Finanzierung, des Zugangs, der Genehmigungen, der saisonalen Bedingungen und des endgültigen Programmdesigns. Die empfohlenen Arbeiten beinhalten:

1. Magnetische, VLF- und radiometrische Flugvermessungen über dem gesamten Konzessionsgebiet;

2. Geologische Kartierungen und Prospektionsarbeiten in den Zielen A1 bis A5 sowie B1 und B2;

3. Gezielte Gesteinsprobenahmen bei magnetischen, radiometrischen und strukturellen Anomalien;

4. Geochemische Bodenuntersuchungen in Gebiet A1 und anderen ausgewählten Zielkorridoren;

5. Bestätigung magnetischer/radiometrischer Anomalien und struktureller Lineamente am Boden; und

6. Möglicherweise anschließende Schürfgrabungen oder Bohrungen bei vorrangigen Zielen in Abhängigkeit von den Explorationsergebnissen und Genehmigungen

Stellungnahme des Managements

Paul Gorman, Chief Executive Officer von Powermax, sagt dazu:

Die Desktop-Studie für das REE-Projekt Hopkins bietet Powermax einen klaren und technisch fundierten Rahmen für die Exploration. Die Ermittlung mehrerer vorrangiger Ziele, insbesondere des Gebiets A1 in Block A, gibt dem Unternehmen einen gezielten Weg für die Validierung vor Ort vor. Die Zusammenführung der magnetischen, radiometrischen, gravimetrischen und geochemischen Datensätze hat strukturell kontrollierte Zonen hervorgehoben, die unserer Ansicht nach eine systematische Erprobung auf das Vorkommen einer Seltenerdmetallmineralisierung rechtfertigen.

Qualifizierter Sachverständiger

Afzaal Pirzada, P.Geo., Direktor des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Powermax Minerals Inc.

Powermax Minerals Inc. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung von Seltenerdmetallprojekten konzentriert. Das Unternehmen hält Optionen auf den Erwerb des REE-Konzessionsgebiets Cameron in British Columbia sowie die REE-Konzessionsgebiete Atikokan und Pinard in Ontario. Powermax besitzt darüber hinaus eine 100%ige Beteiligung am Projekt Ogden Bear Lodge in Crook County, Wyoming.

Im Namen des Board of Directors

Paul Gorman, CEO & Direktor

E-Mail: info@powermaxminerals.com

Website: www.powermaxminerals.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das REE-Projekt Hopkins, Explorationsziele, die geplanten Explorationsprogramme, geologische Auswertungen, eine mögliche Mineralisierung und Pläne für zukünftige Arbeiten. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen und sind Risiken und Unsicherheiten unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen. Diese Risiken beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Explorationsrisiken, geologische Unsicherheiten, Schwankungen der Rohstoffpreise, Genehmigungs- und Zugangsrisiken, Finanzierungsrisiken und aufsichtsrechtliche Genehmigungen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

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