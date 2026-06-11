IRW-News: Spartan Metals Corp.: Spartan Metals Corp beauftragt auf strategische Regierungsbeziehungen spezialisierte Firma zur Förderung von nicht verwässernden Finanzierungsmöglichkeiten

IRW-PRESS: Spartan Metals Corp.: Spartan Metals Corp beauftragt auf strategische Regierungsbeziehungen spezialisierte Firma zur Förderung von nicht verwässernden Finanzierungsmöglichkeiten

Vancouver, Kanada, 11. Juni 2026 / IRW-Press / Spartan Metals Corp. (Spartan oder das Unternehmen) (TSX-V: W OTCQB: SPRMF | FWB: J03) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Strategic Marketing Innovations Inc. (SMI) für einen Zeitraum von 12 Monaten beauftragt hat, Spartan bei der Positionierung seines Wolfram-Molybdän-Projekts Victorio und seines Wolfram-Silber-Rubidium-Projekts Eagle im Hinblick auf den Support und die Finanzierung durch US-Bundesprogramme zu unterstützen.

Brett Marsh, President und CEO von Spartan, sagt dazu: Die Aufnahme von SMI in das Team von Spartan Metals ist ein wichtiger Schritt bei unseren Bemühungen, Gelegenheiten im Ökosystem für kritische Minerale in den USA zu verfolgen. SMI verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Unterstützung von Unternehmen, die den Austausch mit Bundesbehörden suchen und Zugang zu Programmen erhalten möchten, die darauf ausgerichtet sind, die Entwicklung inländischer Lieferketten für strategisch wichtige Materialien zu beschleunigen.

Herr Marsh weiter: Nachdem die staatliche Förderung kritischer Minerale, einschließlich Wolfram, durch Initiativen unter der Leitung des Verteidigungsministeriums und des Energieministeriums immer mehr zunimmt, sollte SMI Spartan angesichts ihres Fachwissens dabei unterstützen können, potenzielle staatliche Programme, Finanzierungsmechanismen und strategische Initiativen zu bewerten. Wir freuen uns darauf, ihre Erfahrung zu nutzen, um Spartan als einen potenziellen Akteur bei der Sicherung der nordamerikanischen Wolframversorgung zu positionieren.

SMI bietet seit 1993 Full-Service-Dienstleistungen im Bereich Regierungsbeziehungen mit einem besonderen Schwerpunkt auf Bundespolitik, Mittelzuweisungen und Marketing an. SMI verfügt über einen Stab von 50 Senior Advisors, überwiegend ehemalige hochrangige Regierungsbeamte oder Wissenschaftler, die über Kontakte bei einer Vielzahl von Regierungsbehörden und -programmen sowie entsprechende Kenntnisse verfügen. SMI unterhält wichtige Beziehungen zu hochrangigen Beamten und Programmleitern in mehreren Bundesministerien und -behörden.

In den letzten zehn Jahren hat SMI Kunden bei der Auftragsvergabe unterstützt und beträchtliche Finanzmittel für zahlreiche Projekte in den Bereichen fortschrittliche Werkstoffe, additive Herstellung, Halbleitertechnologie und Hyperschalltechnik aufgebracht. Die politischen Fachgebiete von SMI sind breit gefächert und die Firma kann besondere Erfolge im Bereich der nationalen Sicherheit vorweisen, insbesondere im Rahmen des jährlichen National Defense Authorization Act (NDAA).

Über Spartan Metals Corp.

Spartan Metals konzentriert sich auf die Entwicklung von Projekten für kritische Minerale in etablierten und stabilen Bergbaugebieten im Westen der Vereinigten Staaten, wobei der Schwerpunkt auf dem Aufbau eines Portfolios aus verschiedenen verteidigungsrelevanten kritischen Mineralen wie Wolfram, Rubidium, Antimon, Wismut und Arsen liegt.

Das hochwertige Projektportfolio von Spartan umfasst eine Option auf den Erwerb von 100 % des Wolfram-Molybdän-Projekts Victorio in New Mexico sowie das zu 100 % unternehmenseigene Wolfram-Silber-Rubidium-Projekt Eagle in Nevada. Victorio beherbergt die größte Wolframressource in den Vereinigten Staaten und enthält bedeutende Konzentrationen an Beryllium und Flussspat, während das Projekt Eagle die höchstgradige historische Wolframressource in den USA umfasst, die bedeutende, noch nicht vollständig abgegrenzte Ressourcen einschließt, darunter: hochgradiges Silber, Rubidium, Antimon, Wismut, Indium sowie Edel- und Basismetalle. Weitere Informationen über Spartan Metals finden Sie unter www.SpartanMetals.com.

Im Namen des Boards von Spartan

Brett Marsh

President, CEO & Direktor

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Brett Marsh, M.Sc., MBA, CPG

President, CEO & Direktor

1-888-535-0325

info@spartanmetals.com

Jeff Walker

VP, The Howard Group

403-221-0915

jeff@howardgroupinc.com

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