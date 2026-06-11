IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaTech unterzeichnet Übernahmeangebot für westkanadisches Geoinformations- und Vermessungsunternehmen und forciert Ausweitung des DaaS-Geschäfts

IRW-PRESS: ZenaTech Inc.: ZenaTech unterzeichnet Übernahmeangebot für westkanadisches Geoinformations- und Vermessungsunternehmen und forciert Ausweitung des DaaS-Geschäfts

ZenaTech unterzeichnet Übernahmeangebot für westkanadisches Geoinformations- und Vermessungsunternehmen und forciert Ausweitung des DaaS-Geschäfts in Versorgungswirtschaft, Forstwirtschaft, Landwirtschaft und im öffentlichen Sektor

Vancouver, British Columbia, (11. Juni 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, hat heute bekannt gegeben, dass er ein Angebot zur Übernahme eines gut etablierten Landvermessungsunternehmens unterzeichnet hat, das auf regionaler Ebene in den westkanadischen Provinzen tätig ist. Die geplante Übernahme ist Teil der Akquisitionsstrategie, die ZenaTech derzeit in Nordamerika umsetzt. Damit könnte das Unternehmen in den westlichen kanadischen Provinzen seine DaaS-Präsenz im Geoinformationssektor weiter ausbauen, zu dem wichtige Branchen wie Infrastruktur, Versorgungswirtschaft, Forstwirtschaft, Bergbau und Landwirtschaft gehören. ZenaTech ist überzeugt, dass das Unternehmen durch die Kombination aus fundiertem Vermessungs- und Geomatik-Knowhow und fortschrittlichen Drohneneinsätzen mit neuen BVLOS-Funktionen (Beyond Visual Line of Sight) sein Dienstleistungsangebot erweitern, seine Möglichkeiten im Bereich der wiederkehrenden Einnahmen steigern und von der wachsenden Nachfrage nach Geodaten und luftgestützten Intelligence-Lösungen in der gesamten Region profitieren kann.

Westkanada ist einer der attraktivsten nordamerikanischen Wachstumsmärkte für drohnenbasierte Geoinformationsdienste, der von einer starken Nachfrage von Kunden aus der Bau-, Versorgungs-, Forst- und Landwirtschaft und aus dem öffentlichen Sektor profitiert, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. Die geplante Übernahme des westkanadischen Vermessungsunternehmens würde uns einen etablierten Betrieb auf regionaler Ebene, einen breiten Kundenstamm aus Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung sowie unmittelbare Möglichkeiten zur Ausweitung margenstärkerer Drohnendienstleistungen sichern. In Verbindung mit Kanadas fortschrittlichem Rechtsrahmen für BVLOS-Einsätze (Beyond Visual Line of Sight) betrachtet, sind wir damit in der Lage, das Wachstum bei den wiederkehrenden Umsätzen zu beschleunigen, unser Dienstleistungsangebot auszuweiten und vom wachstumsstarken Markt für Drohnendienste in Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung zu profitieren.

ZenaTech ist der Ansicht, dass Westkanada aufgrund seiner weitläufigen Geografie, seiner gut ausgebauten Infrastrukturnetze sowie seiner international renommierten Forst- und Landwirtschaft beste Voraussetzungen bietet, um sich zu einem führenden Markt für kommerzielle Drone-as-a-Service-Anwendungen zu entwickeln. Dies eröffnet enorme Chancen für den Einsatz fortschrittlicher Drohnen, die Geschwindigkeit, Kosteneinsparungen, mehr Sicherheit und verwertbare Datenanalysen bieten.

Laut Angaben von Grand View Horizon Research erzielte der kanadische Drohnenmarkt im Jahr 2025 ein geschätztes Marktvolumen von rund 4,5 Mrd. USD und soll bis zum Jahr 2033 ein Volumen von über 11 Milliarden USD erreichen. Dies entspricht einer jährlichen Zuwachsrate (CAGR) von 11 %. Dieses Wachstum sowie die Tatsache, dass Kanada einen der fortschrittlichsten Rechtsrahmen für den BVLOS-Drohnenbetrieb in Nordamerika geschaffen hat, könnten modernen Anwendungen und deren Einsatz rascher und unkomplizierter den Weg ebnen.

Mit seiner Drone-as-a-Service-Plattform auf Basis autonomer KI bietet ZenaTech Kunden aus der Wirtschaft und öffentlichen Verwaltung einen bequemen Abo-Service und nutzungsbasierte Drohnendienstleistungen für Vermessungen, Infrastruktur-Inspektionen, Wartungsarbeiten, Hochdruckreinigung und Präzisionslandwirtschaft, wobei der mit dem Besitz von Maschinen und Geräten verbundene Investitions- bzw. Betriebsaufwand entfällt. Durch die Übernahme etablierter und profitabler Low-Tech-Dienstleister, die bereit für den Einsatz von Drohneninnovationen sind, baut ZenaTech ein globales, multiservicefähiges DaaS-Netzwerk von Standorten auf kommunaler Ebene auf, das auf bestehenden Kundenbeziehungen und Umsätzen aufbaut. Hier erfolgt die Einbindung modernster Drohnen, die ein Mehr an Schnelligkeit, Präzision, Daten und Sicherheit bringen. Das Unternehmen setzt auch in Zukunft den Ausbau seines internationalen Standortnetzwerks mit der Einbindung seiner KI-Drohnen, Datenverarbeitungs-Workflows und neuen Dienstleistungen fort.

Über ZenaTech

ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf autonome KI-Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Industrie, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service-(DaaS)-Geschäft sowie eine separate SaaS-Sparte für Unternehmen mit mehreren Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Rollup-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien treibt ZenaTech KI-Drohnen für die Landwirtschaft und die Logistik sowie für ISR-, Fracht- und Counter-UAS-Anwendungen für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärme, Quantencomputing und fortschrittliche KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die mit Technologien des maschinellen Lernens und der prädiktiven Analyse sowie fortschrittlichen Rechenleistungen ausgestattet sind und bei Anwendungen in der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung und Industrie zum Einsatz kommen. Dazu zählen multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungseinsätze. Das bestehende Produktportfolio umfasst die Drohne ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungsanwendungen und den Transport von Spezialfrachten, die Drohne IQ Nano für das Bestandsmanagement und die Sicherheit in Innenräumen, die Drohne IQ Square für Inspektions- und Wartungsdienste im Freien, die Drohne IQ Quad für die Landvermessung und die Drohne IQ Aqua für Einsätze unter Wasser. ZenaDrone betreibt drei internationale Produktionsstätten in Arizona, Dubai und Taiwan und arbeitet an der Weiterentwicklung von Marine-Abfangdrohnen für die Abwehr von unbemannten Flugkörpern sowie an einem integrierten Verteidigungssystem.

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Für Unternehmen, Investoren und Medien:

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ZenaTech

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Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

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