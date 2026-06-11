Klingbeil zum Treffen im Kanzleramt: Sind auf Reformweg Schritt vorangekommen

Berlin, ⁠11. Jun (Reuters) - Bundesfinanzminister und Vize-Kanzler Lars Klingbeil hat ein positives Fazit nach dem Treffen im Kanzleramt mit Wirtschaft und Gewerkschaften gezogen. "Das war ein ‌wirklich gelungenes Treffen, das war konstruktiv", sagte der SPD-Co-Chef am Donnerstag in Luxemburg vor Beratungen ⁠der europäischen ⁠Finanzminister. Die Regierung habe viele Ideen gehört, mit denen sie nun arbeiten könne. "Das stimmt mich auch zuversichtlich." Die schwarz-rote Koalition sei auf dem Weg hin zu einem umfassenden ‌und gerechten Reformpaket ein Stück ‌weitergekommen.

Klingbeil ergänzte, der Dialog mit den Sozialpartnern müsse zwingend aufrechterhalten werden. Es seien Kompromisse in der ⁠politischen Mitte möglich, um für mehr Wachstum und ‌Jobs in Deutschland zu ⁠sorgen. Klingbeil bekräftigte, bald seine Vorschläge für die Reform der Einkommensteuer vorlegen zu wollen. Er will vor allem einkommensschwächere Bevölkerungsschichten ‌spürbar entlasten.

Das Treffen ⁠im Kanzleramt war am ⁠Mittwochabend erwartungsgemäß ohne Beschlüsse zu Ende gegangen. Zahlreiche Teilnehmer äußerten sich aber positiv zu dem Austausch. Bei einem Koalitionsausschuss am 1. Juli könnten nun weitreichende Entscheidungen zu den geplanten Arbeits-, Sozial- und Steuerreformen fallen.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Ralf Banser. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)