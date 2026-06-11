Koalition und Sozialpartner wollen sich vor 1. Juli enger abstimmen

Berlin, 11. Jun (Reuters) - ⁠Im Ringen um umfassende Sozialreformen will die Bundesregierung Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände enger als bisher einbinden. Am Donnerstag kündigte Kanzler Friedrich Merz (CDU) in seiner Regierungserklärung im Bundestag an, dass es weitere Gespräche mit den Sozialpartnern über einzelne Themen wie Arbeitsrecht oder Sozialreformen geben werde. "Wir haben jetzt auch vereinbart, dass wir (etwa) beim Thema Bürokratie nochmal nacharbeiten", sagte Arbeitsministerin und SPD-Co-Chefin Bärbel Bas im ZDF. Zugleich stellte sie Kompromissbereitschaft der SPD in Aussicht. ‌Der Chef der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Peter Adrian, äußerte sich im ZDF "sehr optimistisch", dass es bis zur Sommerpause umfassende Reformen geben wird. Bisher plant die schwarz-rote Koalition, bei einem Koalitionsausschuss am 1. Juli weitreichende Entscheidungen über die geplanten Arbeits-, Sozial- ⁠und Steuerreformen sowie den ⁠Haushalt zu treffen.

Die Koalitionsspitzen von CDU, CSU und SPD hatten sich am Mittwochabend im Kanzleramt mit den Chefs der Wirtschaftsspitzenverbände BDI, DIHK, BDA und ZDH auf der einen Seite sowie den Vorsitzenden von DGB, IG Metall, IG BCE und Verdi auf der Gewerkschaftsseite gut drei Stunden beraten. Bereits im Vorfeld war betont worden, dass es keine Beschlüsse geben werde. Merz und andere Teilnehmer sprachen danach von einer "sehr konstruktiven" Atmosphäre. Man sei auf einem "guten Weg", sagte Bas. Auch die Fraktionschefs von CDU/CSU und SPD, Jens Spahn und Matthias ‌Miersch, äußerten sich sehr zufrieden. Im Herbst wolle man sich in dieser Runde ‌wieder zusammensetzen, hieß es aus Teilnehmerkreisen. "Wir stehen jederzeit bereit, in gleicher oder ähnlicher Zusammensetzung in weiteren Formaten mitzuarbeiten", teilten die vier Gewerkschaftsvertreter in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Die SPD hatte bereits vor dem Treffen gefordert, die Sozialpartner enger einzubinden, weil die Sozialreformen eine große öffentliche Debatte auslösen würden. In ⁠Regierungskreisen wurde auf die Notwendigkeit verwiesen, gerade bei strittigen Reformen eine möglichst breite Legitimität für Entscheidungen zu bekommen, um eine Polarisierung der ‌Gesellschaft zu vermeiden, die etwa die AfD anstrebe.

Die öffentlichen Reaktionen der ⁠Sozialpartner auf das Treffen spiegelten die Diskussionen in vertraulicher Runde. "Im Mittelpunkt des weiteren Austauschs standen die Fragen zu wachstums- und nachfragestimulierenden Impulsen", teilten etwa die vier Gewerkschaftsvertreter in einer gemeinsamen Erklärung mit. Für sie bestehe das Problem eher auf der Nachfrage- und nicht auf der Angebotsseite, hieß es aus Teilnehmerkreisen. "Wir haben unsere Positionen deutlich gemacht und Vorschläge für ‌eine Reformagenda eingebracht, die wirtschaftliche Stärke, gute Arbeit und soziale Sicherheit ⁠schafft."

Auf Wirtschaftsseite wurde dagegen vor allem betont, dass man den ⁠Kostendruck auf die Unternehmen senken und sich um mehr Wettbewerbsfähigkeit bemühen müsse. Arbeitsministerin Bas sagte, es sei in den Debatten aber auch deutlich geworden, dass die wirtschaftliche Lage in verschiedenen Branchen sehr unterschiedlich sei. Für das Handwerk sei "insbesondere die Reform der sozialen Sicherungssysteme mit einer spürbaren Senkung der Lohnzusatzkosten eine zentrale Aufgabe", betonte Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH). "Runter mit den ständig steigenden Sozialbeiträgen durch Reformen auf der Ausgabenseite", forderte auch Arbeitgeber-Präsident Rainer Dulger.

"Die Regierung hat ein großes Interesse daran, hier zu punkten", erklärte DIHK-Chef Adrian seinen Optimismus. "Sie hat auch nicht mehr viel Zeit, um zu punkten. Und insofern bin ich da eigentlich sehr optimistisch", fügte er hinzu. "Ich persönlich glaube, dass diese Krisensituation, in der wir uns befinden, ... wirklich eine gute Grundlage ist, ⁠um jetzt die Strukturreformen hinzubekommen, die eigentlich ja schon seit vielen Jahren verschleppt worden sind." Die Bereitschaft sei auf allen Seiten sehr groß, zu einer konsensualen Lösung zu kommen.

(Bericht von Andreas Rinke, Christian Krämer; redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)