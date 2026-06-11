Koalition will nach Tankrabatt nur gezielt helfen - Keine Gießkanne mehr

Berlin, 11. Jun (Reuters) - ⁠Die schwarz-rote Koalition will nach dem auslaufenden Tankrabatt bei Bedarf gezielter helfen, um die hohen Spritpreise abzufedern. Im Blick seien dabei vor allem Pendler, Handwerksbetriebe und Menschen im ländlichen Raum, teilten die führenden Wirtschaftspolitiker der CDU/CSU- und der SPD-Bundestagsfraktion, Sepp Müller und Armand Zorn, am Donnerstag gemeinsam mit. Konkrete Maßnahmen sind derzeit aber nicht geplant. Dies kritisierten die Regierungschefs von Mecklenburg-Vorpommern und Berlin, wo jeweils im September ‌gewählt wird. Die Deutsche Bahn rechnet bei länger erhöhten Tankstellenpreisen mit einer stärkeren Nachfrage.

Müller und Zorn zufolge will die Koalition die Lage regelmäßig neu bewerten und bei Bedarf auch handeln. "Sofern weitere Maßnahmen notwendig werden sollten, müssen diese deutlich zielgerichteter kleine ⁠und mittlere Einkommen und ⁠den Mittelstand entlasten." Auch in Regierungskreisen hieß es, es werde über weitere und zielgerichtete Maßnahmen beraten. Diese hingen aber von den weiteren wirtschaftlichen Belastungen durch den Nahost-Krieg ab. Als potenzielle Maßnahme gilt, die Pendlerpauschale zu erhöhen. Sie entlastet genauer, dafür aber erst zeitversetzt nach Entscheid über die Steuererklärung.

"Ich habe kein Verständnis für diese Entscheidung", sagte die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Die Kraftstoffpreise sind weiter hoch." Bürger und Wirtschaft bräuchten weitere Entlastungen. Auch ein Preisdeckel nach Luxemburger Vorbild würde Schwesig befürworten. ‌Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner forderte eine Verlängerung des Tankrabatts. Auch eine Aussetzung ‌der CO2-Steuer oder ein Spritpreisdeckel wären aus seiner Sicht denkbar.

Seit dem Ausbruch des Nahost-Krieges Ende Februar waren die Tankstellenpreise sprunghaft gestiegen. Für Mai und Juni hatte die Koalition deswegen einen Rabatt von bis zu 17 Cent pro Liter eingeführt, indem die Energiesteuer auf Diesel und Benzin ⁠gesenkt wurde.

BAHN SPÜRT HÖHERE NACHFRAGE

Bahn-Fernverkehrschef Michael Peterson sagte, die Nachfrage sei nach Kriegsausbruch an manchen Tagen um bis zu zehn Prozent nach ‌oben gegangen. In der Zeit des Tankrabatts sei dies so nicht ⁠zu beobachten gewesen. Nun gehe es darum, wie lange der Konflikt noch anhalte. "Dann würden wir, wenn das über mehrere Monate noch weitergeht, auch tatsächlich strukturelle Effekte erwarten." Die Bahn biete nun zahlreiche Sparangebote an - für Familien, jüngere Menschen und Spätbucher. Zudem sei im Mai angekündigt worden, die Preise für ein Jahr stabil halten zu wollen, um ‌eine bezahlbare und planbare Alternative zu sein.

Mit dem auslaufenden Tankrabatt dürften ⁠die Preise an den Zapfsäulen zu Beginn der Ferienzeit ⁠deutlich steigen. Müller und Zorn betonten, die Maßnahme sei immer zeitlich begrenzt geplant gewesen. Ziel sei eine schnelle und unkomplizierte Hilfe gewesen. "Die Entlastung ist zu einem großen Teil weitergegeben worden und hat in Zeiten der extremen Preisspitzen die Bevölkerung und Unternehmen gleichermaßen entlastet sowie die Inflation gesenkt."

Die Koalitionspolitiker räumten aber ein, dass die Maßnahme nicht zielgenau und mit rund 800 Millionen Euro pro Monat auch teuer sei. Dies hatten Ökonomen von Anfang an beanstandet. "In Zeiten angespannter Haushalte ist eine solche dauerhafte Subvention finanzpolitisch und wirtschaftspolitisch nicht nachhaltig", so Müller und Zorn.

Die Verbraucherzentrale Bundesverband teilte mit, der Tankrabatt habe sich nicht bewährt. In einer Forsa-Umfrage im Auftrag des Verbands hätten 81 Prozent der Befragten angegeben, im Alltag keine Entlastungen wahrgenommen zu haben. "Statt neuer ⁠Schnellschüsse braucht es jetzt dauerhaft wirksame Vorschläge: Eine Senkung der Stromsteuer für private Haushalte würde direkt entlasten." Die Bundesregierung müsse dieses Wahlversprechen einlösen.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)