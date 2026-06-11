Magnificent Seven & SpaceX im Check: Sind Tech-Aktien massiv überbewertet?
Die „Magnificent Seven“ dominieren seit Jahren die globalen Aktienmärkte und treiben die Indizes von einem Rekordhoch zum nächsten. Doch wie viel fundamentaler Wert steckt nach den massiven Kursrallys noch in Microsoft, Apple, Nvidia & Co.?
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► Darum geht's im Video:
In diesem Video analysieren Richard „Richy“ Dittrich und Torsten Tiedt ( @Aktienfinder ) die Fundamentaldaten, um die sieben Tech-Giganten rigoros auf Herz und Nieren zu prüfen.
Timestamps:
00:00 ► Intro: Begrüßung & Einführung
00:01:35 ► Status Quo: Die aktuelle Marktkapitalisierung der Magnificent Seven
00:04:11 ► Heimliche Gewinner: Warum die "zweite Reihe" (Hardware) besser performt
00:07:09 ► Alphabet: Werbeeinnahmen, KI-Bedrohung & der faire Wert
00:14:23 ► Amazon: E-Commerce, AWS und der Cashflow-Druck der Cloud
00:25:42 ► Apple: Der goldene Käfig, Hardware-Abhängigkeit & KI-Zukäufe
00:32:41 ► Meta: Open-Source-KI, Smart-Wearables & WhatsApp-Monetarisierung 00:47:46 ► Microsoft: Hohe KI-Kosten, Copilot & OpenAI-Beteiligung
01:02:18 ► Nvidia: Der CUDA-Burggraben & die Abhängigkeit von Hyperscalern
01:11:05 ► Tesla: Margendruck im Auto-Segment & die Roboter-Wette (Optimus)
01:18:58 ► Die nächste Tech-Welle: Mega-IPOs von SpaceX und Anthropic
01:27:57 ► Fazit & Outro
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🕐 Das Video wurde am 11.06.2026 um 18:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.
Im Video erwähnte Werte:
NVIDIA
WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040
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Microsoft
WKN: 870747 | ISIN: US5949181045
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/870747-microsoft
Apple
WKN: 865985 | ISIN: US0378331005
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/865985-apple
Alphabet
WKN: A14Y6H | ISIN: US02079K3059
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a14y6h-alphabet-a
Amazon
WKN: 906866 | ISIN: US0231351067
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/906866-amazoncom
Meta Platforms
WKN: A1JWVX | ISIN: US30303M1027
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a1jwvx-meta-platf-a-dl--000006/
Tesla
WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a1cx3t-tesla
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