Magnificent Seven & SpaceX im Check: Sind Tech-Aktien massiv überbewertet?

Die „Magnificent Seven“ dominieren seit Jahren die globalen Aktienmärkte und treiben die Indizes von einem Rekordhoch zum nächsten. Doch wie viel fundamentaler Wert steckt nach den massiven Kursrallys noch in Microsoft, Apple, Nvidia & Co.?



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► Darum geht's im Video:

In diesem Video analysieren Richard „Richy“ Dittrich und Torsten Tiedt ( @Aktienfinder ) die Fundamentaldaten, um die sieben Tech-Giganten rigoros auf Herz und Nieren zu prüfen.



Timestamps:

00:00 ► Intro: Begrüßung & Einführung

00:01:35 ► Status Quo: Die aktuelle Marktkapitalisierung der Magnificent Seven

00:04:11 ► Heimliche Gewinner: Warum die "zweite Reihe" (Hardware) besser performt

00:07:09 ► Alphabet: Werbeeinnahmen, KI-Bedrohung & der faire Wert

00:14:23 ► Amazon: E-Commerce, AWS und der Cashflow-Druck der Cloud

00:25:42 ► Apple: Der goldene Käfig, Hardware-Abhängigkeit & KI-Zukäufe

00:32:41 ► Meta: Open-Source-KI, Smart-Wearables & WhatsApp-Monetarisierung 00:47:46 ► Microsoft: Hohe KI-Kosten, Copilot & OpenAI-Beteiligung

01:02:18 ► Nvidia: Der CUDA-Burggraben & die Abhängigkeit von Hyperscalern

01:11:05 ► Tesla: Margendruck im Auto-Segment & die Roboter-Wette (Optimus)

01:18:58 ► Die nächste Tech-Welle: Mega-IPOs von SpaceX und Anthropic

01:27:57 ► Fazit & Outro



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🕐 Das Video wurde am 11.06.2026 um 18:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



Im Video erwähnte Werte:

NVIDIA

WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/918422-nvidia



Microsoft

WKN: 870747 | ISIN: US5949181045

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/870747-microsoft



Apple

WKN: 865985 | ISIN: US0378331005

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/865985-apple



Alphabet

WKN: A14Y6H | ISIN: US02079K3059

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a14y6h-alphabet-a



Amazon

WKN: 906866 | ISIN: US0231351067

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/906866-amazoncom



Meta Platforms

WKN: A1JWVX | ISIN: US30303M1027

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a1jwvx-meta-platf-a-dl--000006/



Tesla

WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a1cx3t-tesla