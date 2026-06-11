MBDA hofft auf zusätzliche Aufträge für Patriot-Lenkflugkörper
Berlin, 11. Jun (Reuters) - Der Rüstungskonzern MBDA hofft auf zusätzliche Aufträge für das Patriot-Raketenabwehrsystem. Thomas Gottschild, bei MBDA für das Deutschland-Geschäft zuständig, sagte am Donnerstag, sein Unternehmen erwarte zusätzliche Bestellungen. Dabei gehe es um den Lenkflugkörper PAC 2. Zu dem Lenkflugkörper PAC 3 sei noch keine Entscheidung gefallen. MBDA baut derzeit seine Produktionskapazitäten für den PAC 2 in Schrobenhausen aus, die Fertigung dort soll noch in diesem Jahr beginnen. Dort sollen zunächst 1000 Lenkflugkörper gebaut werden.
(Bericht von Christina Amann. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)