MBDA hofft auf zusätzliche Aufträge für Patriot-Lenkflugkörper

Berlin, ⁠11. Jun (Reuters) - Der Rüstungskonzern MBDA hofft auf zusätzliche Aufträge für das Patriot-Raketenabwehrsystem. ‌Thomas Gottschild, bei MBDA für das Deutschland-Geschäft zuständig, ⁠sagte ⁠am Donnerstag, sein Unternehmen erwarte zusätzliche Bestellungen. Dabei gehe es um den Lenkflugkörper PAC 2. ‌Zu dem Lenkflugkörper ‌PAC 3 sei noch keine Entscheidung gefallen. MBDA ⁠baut derzeit seine Produktionskapazitäten ‌für den ⁠PAC 2 in Schrobenhausen aus, die Fertigung dort soll noch in diesem ‌Jahr ⁠beginnen. Dort sollen ⁠zunächst 1000 Lenkflugkörper gebaut werden.

(Bericht von Christina Amann. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ⁠Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)