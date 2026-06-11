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Medienmitteilung: Sensirion inside: Atmotube PRO 2 Air Quality Tracker



11.06.2026 / 07:30 CET/CEST





Medienmitteilung

11.06.2026, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz



Sensirion inside: Atmotube PRO 2 Air Quality Tracker

Sensirion, der Experte für Raumluftqualität, freut sich bekannt zu geben, dass ATMO, ein Entwickler von tragbaren und stationären Luftqualitätsüberwachungslösungen, mehrere Sensirion-Sensorlösungen in seinen neuen tragbaren Luftqualitätsmesser Atmotube PRO 2 integriert hat. Der Atmotube PRO 2 wurde entwickelt, um das Bewusstsein für die Luftqualität im Alltag zu fördern, und ermöglicht die Echtzeitüberwachung von CO₂, Feinstaub, VOCs (flüchtigen organischen Verbindungen), NOx (Stickoxiden), Temperatur und Luftfeuchtigkeit. All dies erfolgt in einem kompakten Gerät mit einer Akkulaufzeit von bis zu 12 Tagen.

Ob zu Hause, bei der Arbeit, auf Reisen oder im Freien – das Gerät hilft den Nutzern, die Luft, die sie täglich einatmen, besser zu verstehen. Neu hinzugekommen ist zudem eine GPS-Funktion, die eine autonome Kartierung von Luftqualitätsmessungen ermöglicht.

Das Gerät verfügt über mehrere Sensirion-Produkte:

STCC4 CO₂-Sensor für eine präzise Kohlendioxidüberwachung mit manueller und automatischer Kalibrierung

SGP41 VOC- und NOx-Sensor für erweiterte Einblicke in die Innenraumluftqualität

SPS30 Feinstaubsensor für zuverlässige Messungen von PM1, PM2.5 und PM10

SHT40 Temperatur- und Feuchtigkeitssensor für eine genaue Umweltüberwachung

Die Sensoren liefern hochpräzise und zuverlässige Messwerte und ermöglichen gleichzeitig eine kompakte Integration sowie einen geringen Energieverbrauch für tragbare Echtzeit-Überwachungssysteme.

„Wir verwenden Sensirion-Sensoren bereits seit mehreren Produktgenerationen. Sie bieten aus unserer Sicht die optimale Kombination aus Genauigkeit, Langzeitstabilität und kompakter Bauweise. Dadurch lassen sie sich ideal in tragbare Wearable-Geräte wie unsere Atmotube-PRO-Serie integrieren“, sagt Alex Pyshkin, Forschungs- und Entwicklungsleiter bei ATMO.

Diese Zusammenarbeit ermöglicht eine mobile Umweltüberwachung, die unsichtbare Luftqualitätsbedingungen im Alltag sichtbar macht. Durch Echtzeitinformationen über Schadstoffbelastungen und die Luftqualität in Innenräumen unterstützt der Atmotube PRO 2 die Nutzer dabei, gesündere Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig fördert er das Bewusstsein dafür, wie die eingeatmete Luft das Wohlbefinden, die Konzentration, die Regeneration und die allgemeine Gesundheit beeinflusst.



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Über Sensirion – Experten für Umwelt- und Durchflusssensorlösungen

Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort verbessern. Das 1998 gegründete Unternehmen beschäftigt heute rund 1.200 Mitarbeitende am Hauptsitz in Stäfa, Schweiz, sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen. Die Sensoren von Sensirion ermöglichen die präzise und zuverlässige Messung verschiedenster Umweltparameter und Durchflussraten. Als Innovationspionier entwickelt das Unternehmen Lösungen für die spezifischen Anforderungen von Kunden und Partnern aus den Bereichen Automobilindustrie, Industrie, Medizintechnik, HLK (Heizung, Lüftung, Klima) und Unterhaltungselektronik. Darüber hinaus bietet Sensirion hochwertige Produkte für eine kosteneffiziente Serienproduktion an. Weitere Informationen und aktuelle Unternehmenskennzahlen finden Sie unter www.sensirion.com.

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