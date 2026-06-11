Mercedes will Militärfahrzeug-Geschäft "aktiv gestalten"

Stuttgart, 11. ⁠Jun (Reuters) - Das Drohnenprojekt von Mercedes-Benz mit dem Münchner Startup Tytan ist ein Beispiel für den erhofften Ausbau des Geschäfts mit militärtauglichen Fahrzeugen des Autobauers. Derzeit liege der ‌Anteil von solchen Fahrzeugen, welche die Marke mit dem Stern schon seit Jahrzehnten anbietet, noch unter einem Prozent ⁠des ⁠Gesamtabsatzes, erklärte Produktionschef Michael Schiebe am Donnerstag. "Wir sehen hier jedoch ein strategisches Entwicklungsfeld, das wir aktiv und in Kooperation mit Partnern gestalten werden." Der bullige Geländewagen G-Klasse wird zum Beispiel schon seit 45 Jahren ‌als Basisfahrzeug für das Militär genutzt - ‌aktuell in einer neuen Version des "Wolf" bei der Bundeswehr.

Mercedes-Konzernchef Ola Källenius hatte kürzlich bereits das Geschäft mit Abnehmern der ⁠Sektoren Verteidigung und Sicherheit als Nischengeschäft bezeichnet, das wachsen ‌könnte. Mit Tytan wollen die ⁠Schwaben nach einer Absichtserklärung, die bei der Luftfahrtmesse ILA in dieser Woche bekannt gegeben wurde, ein Drohnenabwehrsystem bauen. Von Mercedes-Benz käme dabei das Basisfahrzeug - ‌gedacht ist an den ⁠Geländewagen G-Klasse und den Transporter ⁠Sprinter, von dem es ebenfalls seit einigen Jahren Spezialversionen gibt. Die Aufbauten wie eine Ladefläche zur Montage von Drohnenabschussrampen oder die Ausstattung des Sprinters als Kommandozentrale zur Steuerung von Abfangdrohnen nehmen Spezialisten wie der Aufbauhersteller BINZ und die Drohnenexperten von Tytan vor. "Mercedes-Benz fungiert bewusst als Basisfahrzeuganbieter, nicht als Systemintegrator", erklärte ⁠der Autobauer.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)