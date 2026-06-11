Merz: EU muss Reformagenda bis spätestens Mitte 2027 umsetzen

Berlin, 11. ⁠Jun (Reuters) - Vor dem EU-Gipfel kommende Woche hat Kanzler Friedrich Merz auf weitere Reformen in der Europäischen Union gepocht. Die neue Wettbewerbsagenda müsse noch in diesem Jahr, aber spätestens bis zur Mitte des nächsten Jahres ‌umgesetzt werden, sagte der CDU-Vorsitzende am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag. "Ich werde das mit Nachdruck zusammen mit anderen Partnern, insbesondere ⁠von der ⁠Europäischen Kommission, auch einfordern." Deutschland werde beim Abbau der europäischen Bürokratie Antreiber und Schrittgeber bleiben.

Merz mahnte, dass diese neue Schwerpunktsetzung für mehr Wettbewerbsfähigkeit auch im neuen EU-Finanzrahmen ab 2028 sichtbar werden müsse. "Eine grundlegende Modernisierung des europäischen Haushaltes ist daher unerlässlich", sagte ‌der Kanzler. Er hoffe, dass sich die ‌27 EU-Regierungen noch in diesem Jahr auf die künftigen Finanzen einigen können. Merz übte deutliche Kritik an den Vorschlägen der EU-Kommission, die eine ⁠deutliche Aufstockung des EU-Haushalts fordert. Die EU-Regierungen müssten in ihren nationalen ‌Etats sparen. Auch Brüssel "müsse deshalb ⁠Maß halten mit Geld und Personal", mahnte Merz.

Der Kanzler betonte zudem, dass der EU-Gipfel kommende Woche über die Handelspolitik sprechen werde. "Wir schützen unsere Interessen und unsere Wirtschaft gegen wettbewerbsverzerrende ‌Handelspraktiken anderer Staaten", sagte er. "Wir ⁠werden auch im Europäischen Rat, ⁠ja, wir werden auch im Europäischen Rat darüber sprechen, wie wir unseren Instrumentenkasten in der Europäischen Union anreichern können", kündigte er an. Hintergrund sind etwa die umstrittene Zollpolitik der USA und der Vorwurf an China, subventionierte Überkapazitäten auf den Weltmarkt zu pressen. Er hoffe, dass das Europäische Parlament kommende Woche das 2025 ausgehandelte Zollabkommen mit den USA verabschieden werde.

(Bericht von Andreas ⁠Rinke; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)