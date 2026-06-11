Merz sieht entscheidende Wochen: Reformen sollen Firmen wettbewerbsfähiger machen

Berlin, 11. ⁠Jun (Reuters) - Die Bundesregierung muss im Rahmen der geplanten Reformen laut Kanzler Friedrich Merz Unternehmen wieder wettbewerbsfähiger machen. Die Unternehmen hätten preisliche Probleme - zu hohe Kosten für ‌Bürokratie, Energie und Arbeit. "Darüber müssen wir reden", sagte der CDU-Chef am Donnerstag beim Tag des Familienunternehmens in ⁠Berlin. ⁠Dies sei beim Treffen im Kanzleramt am Mittwochabend mit Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften nur weitgehend Konsens gewesen, nicht aber überall. Es gebe also in Deutschland nicht nur ein Umsetzungs-, sondern auch ein Erkenntnisproblem.

Merz sprach ‌von "entscheidenden Wochen". Vor der Sommerpause ‌will die Koalition aus Union und SPD ein umfangreiches Reformpaket schnüren. Es werde dann über den Sommer noch ⁠einiges weiter ausarbeitet. Das Treffen im Kanzleramt beschrieb Merz ‌als hilfreich: "Hier wächst Vertrauen, Offenheit ⁠und Bereitschaft auch zur gemeinsamen Veränderung." Am Ende müsse die Politik entscheiden. Dafür müssten noch mehr Kräfte mobilisiert werden, teilweise sei man ‌noch zu zaghaft. Die ⁠deutsche Wirtschaft stagniere seit 2019. ⁠Das bewährte Geschäftsmodell als Exportland funktioniere so nicht mehr.

Das dreistündige Treffen am Mittwochabend war erwartungsgemäß ohne Beschlüsse zu Ende gegangen. Im Blick ist nun der geplante Koalitionsausschuss am 1. Juli. Dann könnten weitreichende Entscheidungen zu den geplanten Arbeits-, Sozial- und Steuerreformen fallen.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Christian ⁠Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)