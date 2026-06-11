Merz: Ukraine gehört "in längerer Perspektive" in die EU

11. ⁠Jun (Reuters) - Es folgen Entwicklungen rund um den Krieg in der Ukraine. Zum Teil lassen sich Angaben nicht unabhängig überprüfen.

09.36 Uhr - Die ‌Ukraine gehört "in der längeren Perspektive zur EU", sagt Kanzler Friedrich Merz in einer ⁠Regierungserklärung im ⁠Bundestag. Die Ukraine habe bemerkenswerte Reformfortschritte geschafft, weshalb er eine assoziierte Mitgliedschaft vorgeschlagen habe. Das würde eine reguläre Teilnahme der Ukraine an den EU-Spitzentreffen ermöglichen. "Ein ‌ukrainischer Kommissar, noch ohne Portfolio ‌und Stimmrecht, wäre Kiews Gesicht in Brüssel", sagt Merz. Er schlage zudem vor, dass ⁠ukrainische Abgeordnete ohne Stimmrecht an den Beratungen ‌des Europäischen Parlaments ⁠teilnehmen könnten. Der Kanzler betont, dass eine Vollmitgliedschaft strikt von der Erfüllung der Aufnahmebedingungen abhänge. Man werde die ‌Ukraine in ihrem ⁠Abwehrkampf gegen Russland so ⁠lange unterstützen, wie nötig.

01.10 Uhr - Die südrussische Region Krasnodar ist örtlichen Behörden zufolge Ziel eines Drohnenangriffs geworden. Die Behörden teilten mit, dass infolge des Angriffs in der Afipsky-Raffinerie ein Feuer ausgebrochen ist. Zudem sei in der Gegend um ⁠Afipsky eine Gaspipeline beschädigt worden.

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