Moskau wirft Berlin, Paris und London "destruktive Politik" im Ukraine-Krieg vor

Moskau, 11. ⁠Jun (Reuters) - Der stellvertretende russische Außenminister Michail Galusin hat den Botschaftern Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens eine "destruktive Politik" im Ukraine-Krieg vorgeworfen. Galusin empfing die drei Diplomaten am Donnerstag in Moskau, wie das russische Außenministerium mitteilte. ‌Die Regierungen in Berlin, Paris und London ermutigten die Kiewer Führung, den Krieg gegen Russland mit direkter Unterstützung einer westlichen Koalition ⁠fortzusetzen. Der ⁠französische Botschafter Nicolas de Riviere sprach nach dem Treffen vor Journalisten jedoch von einem "guten Gespräch". Eine Erklärung der drei westlichen Staaten (E3) wurde für einen späteren Zeitpunkt angekündigt.

Das Treffen in Moskau folgte auf Beratungen der Staats- und Regierungschefs Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens mit ‌dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am vergangenen ‌Sonntag in London. Die drei europäischen Länder, die als informelles Sicherheitsbündnis "E3" zu den wichtigsten internationalen Unterstützern der Ukraine gehören, hatten sich dort hinter ⁠Selenskyjs Forderung nach einer Waffenruhe gestellt. Die Partner vereinbarten, dass die ‌aktuelle Frontlinie der Ausgangspunkt für ⁠Friedensgespräche sein solle. Zudem forderten sie rechtlich bindende Sicherheitsgarantien für die Ukraine, einschließlich der Stationierung einer multinationalen Truppe. Russische Vermögenswerte sollten so lange eingefroren bleiben, bis Russland Schadenersatz für ‌die Zerstörungen leiste.

Der russische Präsident ⁠Wladimir Putin beharrt im Ukraine-Konflikt weiterhin ⁠auf seiner harten Linie, deutete jedoch in der vergangenen Woche an, dass die Friedensvorschläge von US-Präsident Donald Trump ein Ende der Kämpfe begünstigen könnten. Einer Vermittlung durch europäische Staaten erteilte Putin eine Absage. Es sei unmöglich, dass die Europäische Union oder einzelne Mitgliedstaaten als Vermittler aufträten, während sie gleichzeitig eine Konfliktpartei direkt militärisch unterstützten, hatte Putin vor ausländischen Journalisten in St. ⁠Petersburg erklärt.

(Bericht von ReutersBearbeitet von Lucy Papachristou und Alexander RatzRedigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)