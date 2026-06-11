Nahost: Konflikt zwischen USA und Iran eskaliert erneut - US-Stützpunkt in Jordanien angegriffen

11. Jun (Reuters) - Der ⁠militärische Konflikt zwischen den USA und dem Iran ist in der Nacht zum Donnerstag erneut eskaliert. Nach US-Luftschlägen in der Region griffen die iranischen Revolutionsgarden nach eigenen Angaben zuletzt US-Flugzeuge auf dem Stützpunkt Al-Asrak in Jordanien mit zwölf ballistischen Raketen an. Dies meldete die Nachrichtenagentur Tasnim. Zuvor hatte das US-Militär nach Angaben des Zentralkommandos (Centcom) Überwachungsanlagen und Luftverteidigungssysteme des Irans attackiert. Dies seien Einsätze zur Selbstverteidigung und ‌eine Reaktion auf iranische Bedrohungen für US-Truppen und Handelsschiffe. Dem Vergeltungsschlag der Amerikaner war ein Drohnenangriff des Irans auf die in Bahrain stationierte fünfte US-Flotte vorausgegangen.

Die Eskalation zog in der Nacht unmittelbar weitere Kreise. In Kuwait fing die Armee ⁠nach eigenen Angaben feindliche ⁠Geschosse ab. Die Zivilluftfahrtbehörde des Landes sperrte daraufhin den Luftraum und leitete Flüge um. Im benachbarten Bahrain heulten nach Angaben des Innenministeriums die Warnsirenen.

GEGENSÄTZLICHE DARSTELLUNGEN VON ANGRIFFEN

Während der jüngsten Welle gegenseitiger Angriffe hatten die USA und der Iran völlig gegensätzliche Darstellungen zur derzeitigen militärischen und politischen Lage abgegeben. Staatliche iranische Medien meldeten, die strategisch wichtige Straße von Hormus sei gesperrt und US-Schiffe seien attackiert worden. Das oberste iranische Militärkommando teilte zudem mit, dass die Anordnung auch Öltanker und Handelsschiffe umfasse und erklärte, dass jedes ‌Schiff, das eine Durchfahrt versuche, beschossen würde. Iranischen Medien zufolge sollen bereits ‌zwei Schiffe getroffen worden sein, die das Verbot missachtet und eine Durchfahrt durch die Meerenge versucht hätten. Dies dementierte das US-Militär umgehend. Es seien keine US-Kriegsschiffe getroffen worden und Handelsschiffe passierten die Meerenge weiterhin, teilte das US-Zentralkommando (Centcom) mit.

Auch auf politischer Ebene blieben die Aussagen widersprüchlich: US-Präsident ⁠Donald Trump erklärte zunächst, er stehe in direktem Kontakt mit der Führung in Teheran und wolle die Angriffe bald stoppen, weil ‌der Iran ihn darum gebeten habe. Ein hochrangiger iranischer Regierungsvertreter wies ⁠dies als falsche Behauptung und Vorwand Trumps zurück, um einen Krieg zu vermeiden.

BRÜCHIGE WAFFENRUHE GESCHEITERT

Damit ist die ohnehin brüchige Waffenruhe in der Region, die Anfang April in dem seit vier Monaten andauernden Konflikt vereinbart worden war, erneut gescheitert. Dem US-Militär zufolge galten die erneuten Angriffe in der Nacht der Selbstverteidigung. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte die ‌Strategie der Regierung in Washington zuvor so erklärt: "Wenn wir mit Bomben ⁠verhandeln müssen, werden wir mit Bomben verhandeln." US-Präsident Donald ⁠Trump hatte die Lage zuvor verbal angeheizt und erklärt, er habe im Mai das US-Militär angewiesen, Öltanker in einem geheimen Einsatz bei der Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu unterstützen.

SORGE UM GLOBALE WIRTSCHAFT - DIPLOMATISCHE BEMÜHUNGEN BLEIBEN

Die jüngste Eskalation schürt international Sorgen um die globale Wirtschaft. Japans Kabinettssekretär Minoru Kihara äußerte in Tokio die Hoffnung auf eine Deeskalation. Die Straße von Hormus sei für die Energieversorgung von entscheidender Bedeutung. Japan werde seine diplomatischen Bemühungen zur Beruhigung der Lage fortsetzen.

Trotz der militärischen Auseinandersetzungen gibt es jedoch weiterhin diplomatische Bemühungen. Noch am Mittwoch erklärte der Sprecher des Außenministeriums in Teheran, Esmaeil Baghaei, der Iran müsse seine Gespräche mit den USA nach den letzten Angriffen neu bewerten. Mit ihren fortgesetzten Verstößen gegen die ⁠Waffenruhe schadeten die USA dem diplomatischen Prozess, erklärte Baghaei laut Nachrichtenagentur SNN weiter.

(Bericht von Costas Pitas, Yomna Ehab, Menna Alaa El-Din und Ahmed Tolba, geschrieben von Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)