Was die strategische US-Reserve für Bitcoin bedeutet

Die Debatte um eine strategische Bitcoin-Reserve in den USA nimmt neue Fahrt auf: Mit dem sogenannten American Reserve Modernization Act (kurz "ARMA") liegt ein neuer und umfassender Gesetzesentwurf auf dem Tisch, der die bereits von Donald Trump eingeführte Bitcoin-Reserve dauerhaft im US-Recht verankern könnte.

Doch dabei geht es längst nicht mehr nur um die Verwahrung bestehender Bestände. Im Raum steht ein Szenario, das den gesamten Kryptomarkt verändern könnte: der langfristige Aufbau von bis zu einer Million Bitcoin durch die Vereinigten Staaten.

Besonders brisant ist die Frage der Finanzierung. Der Gesetzentwurf sieht ausdrücklich keine neuen Steuern und keine zusätzlichen Schulden vor. Stattdessen werden verschiedene budgetneutrale Modelle diskutiert – darunter auch eine mögliche Neubewertung der amerikanischen Goldreserven.

Ein historisches wegweisendes Gerichtsurteil existiert bereits. Würde ein solcher Mechanismus tatsächlich genutzt, könnte dies Milliarden oder sogar Billionen Dollar an zusätzlichem finanziellen Spielraum schaffen.

In diesem Video analysiert Alexander Mayer, was hinter dem ARMA-Gesetz steckt, wie realistisch ein staatliches Bitcoin-Kaufprogramm tatsächlich ist und welche Auswirkungen eine strategische Bitcoin-Reserve auf den Kurs, die US-Schuldenproblematik, den Dollar und die gesamte Krypto-Industrie haben könnte.