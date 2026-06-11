Neuer Anlauf der Trump-Regierung

Was die strategische US-Reserve für Bitcoin bedeutet

onvista · Uhr
Artikel teilen:

Die Debatte um eine strategische Bitcoin-Reserve in den USA nimmt neue Fahrt auf: Mit dem sogenannten American Reserve Modernization Act (kurz "ARMA") liegt ein neuer und umfassender Gesetzesentwurf auf dem Tisch, der die bereits von Donald Trump eingeführte Bitcoin-Reserve dauerhaft im US-Recht verankern könnte.

Doch dabei geht es längst nicht mehr nur um die Verwahrung bestehender Bestände. Im Raum steht ein Szenario, das den gesamten Kryptomarkt verändern könnte: der langfristige Aufbau von bis zu einer Million Bitcoin durch die Vereinigten Staaten.

Besonders brisant ist die Frage der Finanzierung. Der Gesetzentwurf sieht ausdrücklich keine neuen Steuern und keine zusätzlichen Schulden vor. Stattdessen werden verschiedene budgetneutrale Modelle diskutiert – darunter auch eine mögliche Neubewertung der amerikanischen Goldreserven.

Ein historisches wegweisendes Gerichtsurteil existiert bereits. Würde ein solcher Mechanismus tatsächlich genutzt, könnte dies Milliarden oder sogar Billionen Dollar an zusätzlichem finanziellen Spielraum schaffen.

In diesem Video analysiert Alexander Mayer, was hinter dem ARMA-Gesetz steckt, wie realistisch ein staatliches Bitcoin-Kaufprogramm tatsächlich ist und welche Auswirkungen eine strategische Bitcoin-Reserve auf den Kurs, die US-Schuldenproblematik, den Dollar und die gesamte Krypto-Industrie haben könnte.

zum Krypto-Zyklus-Musterdepot
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bitcoin (USD)
Bitcoin Kurs in Euro
$
Dollarkurs

Das könnte dich auch interessieren

Treasury-Strategie zieht Kapital an
Bitmine: Ethereum-Käufe nähern sich der fünf-Prozent-Schwellegestern, 15:59 Uhr · onvista
Bitmine: Bitcoin-Käufe nähern sich der fünf-Prozent-Schwelle
Krypto-Aktie nach Partnerschaft mit Morgan Stanley
Galaxy Digital: Morgan Stanley öffnet die Krypto-Tür09. Juni · onvista
Galaxy Digital: Morgan Stanley öffnet die Krypto-Tür
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Profis geben Tipps
So sicherst du in der KI-Rally geschickt Gewinnegestern, 14:15 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen