London, ⁠11. Jun (Reuters) - Der britische Nordirland-Minister Hilary Benn hat die tagelangen fremdenfeindlichen Ausschreitungen in der Provinz scharf verurteilt. Nach zwei Krawallnächten, in denen ‌die Polizei am Mittwochabend zudem Wasserwerfer einsetzte, sprach Benn am Donnerstag im Fernsehsender Sky ⁠News ⁠von "rassistischem Schlägertum". Zwar habe es in der Nacht zum Donnerstag in Belfast weniger Unruhen gegeben als in der vorangegangenen. Randalierer versuchten jedoch, zu einem Hotel außerhalb der ‌nordirischen Hauptstadt vorzudringen, das in ‌der Vergangenheit als Unterkunft für Asylbewerber genutzt worden war.

Auslöser der Gewalt war ein Messerangriff am ⁠Montagabend, nach dem ein Mann aus dem ‌Sudan wegen versuchten Mordes ⁠angeklagt wurde. In der Nacht zum Mittwoch hatten Randalierer gezielt Häuser und Fahrzeuge von Angehörigen ethnischer Minderheiten in Brand ‌gesteckt. Die Gewalt ⁠habe bei den Betroffenen ⁠schwere Traumata hinterlassen, erklärte Benn. Die Angst unter den ethnischen Minderheiten in Nordirland sei derzeit kaum zu beschreiben, so Benn. Es gebe Berichte über Menschen, deren Autos gestoppt und die nach ihrer Nationalität gefragt worden seien. "Das ist schrecklich", sagte der ⁠Minister.

(Bericht von Sarah YoungBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)