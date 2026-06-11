Original-Research: DN Group AG (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: DN Group AG - von GBC AG

11.06.2026 / 14:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu DN Group AG

     Unternehmen:               DN Group AG
     ISIN:                      DE000A3DW408

     Anlass der Studie:         Researchstudie (Anno)
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  6,90 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker, Marcel Goldmann

Weiterer Ausbau des Beteiligungsportfolios umgesetzt, deutliche
Ergebnisverbesserung erreicht, Rating KAUFEN

Die DN Group AG sieht sich als Impact Investing-Unternehmen, mit dem Fokus
auf Beteiligungen, die in Zukunftsbranchen tätig sind. Als solche Branchen
hat die Gesellschaft Unternehmen vor allem aus den Bereichen KI, Mobilität
zirkuläre Ökonomie, Ernährung, Gesundheit und Energie ausgemacht. Im Rahmen
der Unternehmensstrategie werden Beteiligungen gemäß diesem
Investitionsfokus und auf Basis des eigens entwickelten Venture Impact
Assesment Prozesses eingegangen, sowie Unternehmen am Kapitalmarkt
begleitet.

Gemessen am bilanziellen Wertansatz ist die More Impact AG aktuell die
wichtigste Beteiligung. Das Unternehmen versteht sich als börsennotierter
"High-Tech Medical Hub" und fokussiert sich auf Produktinnovationen sowie
strategische Beteiligungen im medizinischen Umfeld. Zu den wesentlichen
Assets zählen die BG Braingate Technology GmbH mit der patentierten
Zigarettenpräparationsvorrichtung Z-Boxx zur Reduktion von
Schadstoffaufnahme und Nikotinkonsum sowie M-Boxx für medizinisches
Cannabis. Zudem entwickelt die Tochtergesellschaft The Key
Unternehmensberatung GmbH die nadellose Injektionstechnologie Speedinject,
die insbesondere für Patienten mit Nadelphobie oder regelmäßigem
Injektionsbedarf von Bedeutung ist.

Die DN Group AG hat Ende 2025 rund 25 % der Anteile an der Algene Holding SE
erworben. Der Kaufpreis von 105 Mio. EUR wurde im Rahmen eines Aktientauschs
durch Abgabe von 30 Millionen More-Impact-Aktien beglichen. Algene
produziert hochreine Mikroalgen als nachhaltige Rohstoffbasis für die
Branchen Lebensmittel, Kosmetik, Pharma und weitere Anwendungen. Das
Unternehmen nutzt ein patentiertes, geschlossenes Produktionssystem mit
hoher Produktivität, kontinuierlicher Fertigung und GMP-Cosmetics
zertifizierter Qualität.

Im September 2025 hat die DN Group AG eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage
von 88 % der Aktien an der EcoMotion Holding AG durchgeführt. EcoMotion
verfügt über eine patentierte automatisierte Park- und Parkhaustechnologie.
Durch den Wegfall klassischer Infrastruktur wie Rampen, Rangierflächen und
Treppenhäuser wird die Flächeneffizienz deutlich erhöht. Zu den Zielkunden
zählen unter anderem Immobilienentwickler, Logistikunternehmen,
Parkhausbetreiber und Immobilieneigentümer.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 verzeichnete die DN Group AG einen
Rückgang der Gesamterträge auf 47,52 Mio. EUR (VJ: 204,45 Mio. EUR).
Gleichzeitig konnte die Gesellschaft einen Anstieg des Nachsteuerergebnisses
auf 23,10 Mio. EUR (VJ: 20,19 Mio. EUR) erzielen. Maßgeblich hierfür waren
Bewertungsgewinne aus der More-Impact-Beteiligung im Zusammenhang mit dem
Algene-Erwerb sowie erstmals nennenswerte Beratungserlöse von 2,51 Mio. EUR.
Gleichzeitig sanken die sonstigen betrieblichen Aufwendungen deutlich auf
10,88 Mio. EUR, da im Gegensatz zum Vorjahr keine größeren Buchverluste
anfielen.

Wir haben den fairen Wert der DN Group AG im Rahmen eines NAV-Ansatzes
ermittelt. Der Net Asset Value (NAV) bzw. Substanzwert stellt das
wirtschaftliche Eigenkapital dar, das sich aus den Marktwerten der
Vermögenswerte abzüglich des Fremdkapitals ergibt. Die Anteile an
verbundenen Unternehmen sind zum 31.12.25 mit 412,72 Mio. EUR (31.12.24:
280,93 Mio. EUR) der mit Abstand größte Aktivposten der Gesellschaft.
Zuzüglich der weiteren Vermögenswerte und abzüglich der zinstragenden
Verbindlichkeiten sowie der Overheadkosten haben wir einen Gesamt-NAV in
Höhe von 383,63 Mio. EUR ermittelt. Je Aktie entspricht dies 6,90 EUR, weshalb
wir das Rating "KAUFEN" vergeben.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=5f6a67e977b775488ead22db28251fcb

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de

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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

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Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 11.06.2026 (11:05 Uhr)
Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 11.06.2026 (14:30 Uhr)

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=e551ac21-6576-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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