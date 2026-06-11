Original-Research: EDAG Engineering Group AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: EDAG Engineering Group AG - von Montega AG

11.06.2026 / 16:22 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu EDAG Engineering Group AG

     Unternehmen:               EDAG Engineering Group AG
     ISIN:                      CH0303692047

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      11.06.2026
     Kursziel:                  7,50 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Befreiungsschlag durch Kapitalmaßnahmen mit deutlicher Prämie

EDAG hat gestern Abend nach Börsenschluss die Durchführung von
Kapitalmaßnahmen im Gesamtvolumen von brutto 75,0 Mio. EUR bekannt gegeben.
Die Finanzierung setzt sich aus einer Barkapitalerhöhung (50,0 Mio. EUR)
sowie der Begebung eines Pflichtwandeldarlehens (25,0 Mio. EUR) zusammen.
Beide Instrumente werden vollständig vom bisherigen Hauptaktionär, der ATON
Austria Holding GmbH, gezeichnet bzw. gewährt. Das Bezugsrecht der
Altaktionäre wurde ausgeschlossen.

Details der Transaktion im Überblick:

  * Barkapitalerhöhung: Es werden 12,5 Millionen neue Aktien zu einem
    Ausgabepreis von 4,00 EUR je Aktie platziert. Dies entspricht einem
    Aufschlag von 34,23% gegenüber dem Schlusskurs vom Vortag. Der
    Bruttoemissionserlös beläuft sich auf 50,0 Mio. EUR. Durch die Maßnahme
    erhöht sich die Aktienanzahl von 25,0 Mio. auf 37,5 Mio. Stücke. Der
    Anteil von Hauptaktionär ATON steigt somit von bislang 74,66 % auf ca.
    83,11%.

  * Pflichtwandeldarlehen: Das von ATON gewährte Darlehen über nominal 25,0
    Mio. EUR berechtigt innerhalb von drei Monaten nach Unterzeichnung zum
    Bezug von weiteren 6,25 Mio. Aktien (Wandlungspreis: 4,00 EUR). Nach
    vollständiger Wandlung wird sich die ausstehende Aktienzahl auf 43,75
    Mio. erhöhen, wodurch der ATON-Anteil voraussichtlich auf über 85,52%
    ansteigt.

Zusätzliche Liquidität unterstützt Transformationsphase: EDAG befindet sich
nach einer operativ herausfordernden Phase in 2024/2025 geprägt durch
zurückgehaltene F&E-Budgets der deutschen OEMs sowie verzögerte
Modellentwicklungsprojekte in einem Übergangsjahr, in dem die eingeleiteten
Restrukturierungsmaßnahmen zunehmend ihre Wirkung entfalten. Inhaltlich
unterstreicht die Transaktion die Stoßrichtung der Anfang April
kommunizierten Restrukturierungs- und Wachstumsstrategie. Die avisierten
Kosteneinsparungen von 90 Mio. EUR jährlich oder auch die zunehmende
Diversifikation in Richtung Industry & Defence werden durch die massive
Kapitalzufuhr auf ein stabileres finanzielles Fundament gestellt.
Insbesondere das Defence-Segment befindet sich noch in einer frühen
Marktentwicklungsphase mit perspektivisch hohem Wachstumspotenzial, für
dessen Erschließung unternehmensseitige Investitionen notwendig sind.

Strategischer Mehrwert trotz Verwässerung: Der Ausschluss des Bezugsrechts
und die Erhöhung der Aktienbasis führt zu einer spürbaren Verwässerung der
Minderheitsaktionäre. Trotz der Prämie liegt der Bezugspreis unter dem von
uns ermittelten DCF-Wert. Zudem verringert sich der ohnehin sehr enge
Streubesitz perspektivisch auf unter 10%. Die operativen Vorteile wiegen
unseres Erachtens jedoch wesentlich schwerer. EDAG erhält in einem anhaltend
anspruchsvollen Mobility-Marktumfeld, das zuletzt im Q1 noch von
Investitionszurückhaltung geprägt war, die nötige finanzielle Firepower, um
die Transformation (u.a. Restrukturierung in Deutschland, Ausbau der
Wachstumsfelder Defence und Industry) weiter zu forcieren.

Fazit: Die angekündigten Kapitalmaßnahmen sind strategisch folgerichtig und
stärken EDAGs finanzielle Flexibilität in einer entscheidenden
Transformationsphase. Der deutlich über dem Marktpreis liegende Ausgabepreis
unterstreicht das Commitment des Hauptaktionärs ATON und setzt ein klares
Signal an den Kapitalmarkt. Die einhergehende Verwässerung wird aus unserer
Sicht durch den strategischen Mehrwert kompensiert. Wir werden unser Modell
überarbeiten, bestätigen aber zunächst unsere Kaufempfehlung mit einem
unveränderten Kursziel von 7,50 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=8a75a5127c157ff9e0747332468dc49e

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=30f1d442-659d-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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