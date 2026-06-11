Original-Research: EDAG Engineering Group AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: EDAG Engineering Group AG - von Montega AG 11.06.2026 / 16:22 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu EDAG Engineering Group AG Unternehmen: EDAG Engineering Group AG ISIN: CH0303692047 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 11.06.2026 Kursziel: 7,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Befreiungsschlag durch Kapitalmaßnahmen mit deutlicher Prämie EDAG hat gestern Abend nach Börsenschluss die Durchführung von Kapitalmaßnahmen im Gesamtvolumen von brutto 75,0 Mio. EUR bekannt gegeben. Die Finanzierung setzt sich aus einer Barkapitalerhöhung (50,0 Mio. EUR) sowie der Begebung eines Pflichtwandeldarlehens (25,0 Mio. EUR) zusammen. Beide Instrumente werden vollständig vom bisherigen Hauptaktionär, der ATON Austria Holding GmbH, gezeichnet bzw. gewährt. Das Bezugsrecht der Altaktionäre wurde ausgeschlossen. Details der Transaktion im Überblick: * Barkapitalerhöhung: Es werden 12,5 Millionen neue Aktien zu einem Ausgabepreis von 4,00 EUR je Aktie platziert. Dies entspricht einem Aufschlag von 34,23% gegenüber dem Schlusskurs vom Vortag. Der Bruttoemissionserlös beläuft sich auf 50,0 Mio. EUR. Durch die Maßnahme erhöht sich die Aktienanzahl von 25,0 Mio. auf 37,5 Mio. Stücke. Der Anteil von Hauptaktionär ATON steigt somit von bislang 74,66 % auf ca. 83,11%. * Pflichtwandeldarlehen: Das von ATON gewährte Darlehen über nominal 25,0 Mio. EUR berechtigt innerhalb von drei Monaten nach Unterzeichnung zum Bezug von weiteren 6,25 Mio. Aktien (Wandlungspreis: 4,00 EUR). Nach vollständiger Wandlung wird sich die ausstehende Aktienzahl auf 43,75 Mio. erhöhen, wodurch der ATON-Anteil voraussichtlich auf über 85,52% ansteigt. Zusätzliche Liquidität unterstützt Transformationsphase: EDAG befindet sich nach einer operativ herausfordernden Phase in 2024/2025 geprägt durch zurückgehaltene F&E-Budgets der deutschen OEMs sowie verzögerte Modellentwicklungsprojekte in einem Übergangsjahr, in dem die eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen zunehmend ihre Wirkung entfalten. Inhaltlich unterstreicht die Transaktion die Stoßrichtung der Anfang April kommunizierten Restrukturierungs- und Wachstumsstrategie. Die avisierten Kosteneinsparungen von 90 Mio. EUR jährlich oder auch die zunehmende Diversifikation in Richtung Industry & Defence werden durch die massive Kapitalzufuhr auf ein stabileres finanzielles Fundament gestellt. Insbesondere das Defence-Segment befindet sich noch in einer frühen Marktentwicklungsphase mit perspektivisch hohem Wachstumspotenzial, für dessen Erschließung unternehmensseitige Investitionen notwendig sind. Strategischer Mehrwert trotz Verwässerung: Der Ausschluss des Bezugsrechts und die Erhöhung der Aktienbasis führt zu einer spürbaren Verwässerung der Minderheitsaktionäre. Trotz der Prämie liegt der Bezugspreis unter dem von uns ermittelten DCF-Wert. Zudem verringert sich der ohnehin sehr enge Streubesitz perspektivisch auf unter 10%. Die operativen Vorteile wiegen unseres Erachtens jedoch wesentlich schwerer. EDAG erhält in einem anhaltend anspruchsvollen Mobility-Marktumfeld, das zuletzt im Q1 noch von Investitionszurückhaltung geprägt war, die nötige finanzielle Firepower, um die Transformation (u.a. Restrukturierung in Deutschland, Ausbau der Wachstumsfelder Defence und Industry) weiter zu forcieren. Fazit: Die angekündigten Kapitalmaßnahmen sind strategisch folgerichtig und stärken EDAGs finanzielle Flexibilität in einer entscheidenden Transformationsphase. Der deutlich über dem Marktpreis liegende Ausgabepreis unterstreicht das Commitment des Hauptaktionärs ATON und setzt ein klares Signal an den Kapitalmarkt. Die einhergehende Verwässerung wird aus unserer Sicht durch den strategischen Mehrwert kompensiert. Wir werden unser Modell überarbeiten, bestätigen aber zunächst unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 7,50 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=8a75a5127c157ff9e0747332468dc49e Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=30f1d442-659d-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2344508 11.06.2026 CET/CEST °