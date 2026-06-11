Original-Research: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG - von Montega AG

11.06.2026 / 13:37 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu MPC Münchmeyer Petersen Capital AG

     Unternehmen:               MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
     ISIN:                      DE000A1TNWJ4

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      11.06.2026
     Kursziel:                  7,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Christian Bruns, CFA

Bewertung deutlich unter Substanzwert

MPC Capital hat jüngst die Q1-Zahlen vorgelegt und die Jahresprognose
bestätigt.

[Tabelle]

Top-Line in Q1 noch durch USD-Entwicklung belastet - Guidance bestätigt: Im
Auftaktquartal verzeichnete MPC Capital einen währungsbedingten Rückgang
sowohl der Management Fees als auch der Transaction Fees um rund 8 % yoy.
Dieser primär durch den schwächeren USD induzierte Effekt beeinträchtigt den
operativen Ausblick jedoch nicht: Das Management hat die Jahresprognose
vollumfänglich bestätigt und verweist auf die hohe Visibilität bereits
kontrahierter Transaktionen. Die Projekt-Pipeline (Neubauprogramm)
aggregiert sich mittlerweile auf ein Investitionsvolumen von 1,4 Mrd. USD,
was kurz- bis mittelfristig zu höheren Transaktions- und Managementgebühren
führen dürfte.

Auf der Ergebnisseite kompensierten gestiegene Co-Investment-Erträge -
maßgeblich getrieben durch die erfolgreiche Veräußerung zweier
Schiffseinheiten - die operativen Einbußen spürbar. Entsprechend lagen das
EBT als auch die EPS mit +17% deutlich über dem Vorjahresniveau. Ein
Liquiditätsaufbau um 5,5 Mio. EUR auf nunmehr 40,9 Mio. EUR per Ende Q1
unterstreicht die solide Bilanzqualität und sichert der Gesellschaft
komfortablen finanziellen Spielraum für weiteres Wachstum.

MPCC-Kursrallye legt signifikante Unterbewertung offen: Das Ertragsprofil
von MPC Capital wird stark durch das Finanzergebnis geprägt, welches im
Wesentlichen auf Beteiligungs- und Co-Investment-Erträgen basiert. Die
strategische Kernbeteiligung an der in Oslo gelisteten MPCC (ca. 14%) wird
seit Beginn des Geschäftsjahres at equity bilanziert. Diese Umstellung
stärkt das Finanzergebnis sowie das EBT, wird auf EPS-Ebene aber durch ein
höheres auf Minderheitenanteile entfallendes Ergebnis weitgehend
neutralisiert. Die MPCC-Aktie verzeichnete zuletzt eine starke Performance
und notiert aktuell auf einem Vier-Jahres-Hoch. Daraus resultiert eine
erhebliche Bewertungsanomalie für die MPC Capital-Aktie: Der Marktwert der
indirekt gehaltenen MPCC-Anteile deckt nahezu den gesamten Enterprise Value
(EV) der MPC Capital ab. Faktisch erhalten Investoren das operative
Dienstleistungsgeschäft sowie einen Teil des verbleibenden Asset-Portfolios
beim aktuellen Kursniveau sozusagen 'umsonst".

Fazit: MPC Capital bleibt operativ und strategisch voll auf Kurs. Wir
antizipieren einen kontinuierlichen Ausbau der margenstarken
Serviceplattform, was den Anteil der wiederkehrenden Erlöse (recurring
revenues) weiter stärken wird. Flankiert wird diese Entwicklung durch ein
werthaltiges Co-Investment-Portfolio in den Bereichen Schifffahrt und
Energie-Infrastruktur. Dessen Marktwert übertrifft den aktuellen EV der
Gesellschaft und untermauert das fundamentale Upside-Potenzial der Aktie.
Wir bekräftigen unser Rating Kaufen mit einem Kursziel von 7,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=f96a7b4d362841039dbe87e18bf4264a

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=7b437fb6-6587-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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