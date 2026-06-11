OTS: Börse Stuttgart / BISON setzt neues Symbol am Frankfurter Börsenplatz (FOTO)

BISON setzt neues Symbol am Frankfurter Börsenplatz (FOTO) Frankfurt am Main (ots) - - Die Krypto-Trading-Plattform der Gruppe Börse Stuttgart platziert am Frankfurter Börsenplatz temporär eine BISON-Statue auf Augenhöhe mit Bulle und Bär - Die Installation steht für eine neue Marktphase: Kryptowährungen sind fester Bestandteil des modernen Kapitalmarkts - Das BISON symbolisiert einen Gegenentwurf zum reinen Bull-or-Bear-Denken: Krypto als eigenständige, volatile, aber langfristig relevante Anlageklasse Bulle und Bär stehen am Frankfurter Börsenplatz seit Jahrzehnten für steigende und fallende Märkte. Nun bekommt das bekannteste Symbol des deutschen Finanzplatzes für einen Tag Zuwachs: Mit einer BISON-Statue in derselben Größe wie Bulle und Bär setzt die Krypto-Trading-Plattform BISON (https://bisonapp.com) ein sichtbares Zeichen für die nächste Entwicklungsphase von Kryptowährungen. Die Botschaft dahinter: Der Kryptomarkt entwickelt sich zunehmend weg von einem rein spekulativen Nischenthema hin zu einem regulierten und langfristig relevanten Bestandteil moderner Finanzmärkte. Das BISON steht dabei für eine neue Phase, in der digitale Assets stärker in bestehende Finanzstrukturen hineinwachsen. "Der Kryptomarkt verändert sich fundamental. Es geht heute nicht mehr nur um kurzfristige Kursbewegungen oder Gegensätze zwischen Bull- und Bear-Market", erklärt Dr. Ulli Spankowski, CEO und Co-Founder von BISON. "Digitale Assets werden zunehmend Teil des regulierten Finanzsystems. Genau diese Entwicklung möchten wir mit dem BISON am Börsenplatz sichtbar machen." Krypto zwischen Gegenentwurf und Integration Am Frankfurter Börsenplatz wird damit sichtbar, was sich im Markt längst abzeichnet: Krypto ist nicht mehr nur Gegenentwurf zur klassischen Finanzwelt, sondern Teil ihrer nächsten Entwicklungsstufe. Während Kryptowährungen lange vor allem mit Hype-Zyklen, Volatilität und Spekulation verbunden wurden, rücken heute Themen wie Regulierung, Sicherheit und langfristige Marktintegration stärker in den Mittelpunkt. Zugleich bleibt Krypto eine volatile Anlageklasse. Gerade deshalb geht es aus Sicht von BISON nicht um ein "Entweder-oder" zwischen der traditionellen und digitalen Finanzwelt, sondern um einen einfachen und sicheren Zugang. Kryptowährungen werden damit zunehmend zu einem Baustein moderner Portfolios - nicht als Ersatz klassischer Anlageformen, sondern als eigenständige Ergänzung. "Korrekturen gehören zu den Märkten dazu - bei Aktien, Gold und auch bei Bitcoin. Entscheidend ist, Kryptowährungen nicht nur aus der Perspektive kurzfristiger Kursbewegungen zu betrachten", so Spankowski weiter. "Die Frage ist längst nicht mehr, ob Krypto Teil der Finanzwelt wird, sondern wie sich die fortschreitende Integration weiter gestalten wird. Vertrauen, Regulierung und zuverlässige Infrastruktur spielen dabei eine zentrale Rolle." Pressekontakt: BISON mailto:press@bisonapp.com http://www.bisonapp.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6292569 OTS: Börse Stuttgart