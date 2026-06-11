OTS: XTB / Vergessen Sie "Sell in May", aber machen Sie Ihr Depot fit für den ...

Vergessen Sie "Sell in May", aber machen Sie Ihr Depot fit für den Sommerurlaub (FOTO) Berlin (ots) - Eine Kommentar von Jens Chrzanowski, Deutschland-Chef des Online-Brokers XTB Es ist einer der ältesten und hartnäckigsten Ratschläge an der Börse: "Sell in May and go away" - verkaufe deine Aktien im Mai und verabschiede dich erst einmal vom Börsenparkett. Wer dieser vermeintlichen Börsenweisheit in diesem Jahr gefolgt ist, dürfte sich allerdings bislang ziemlich geärgert haben. Ein Blick auf den DAX zeigt, warum diese Strategie 2026 zumindest keine gute Idee war: Der deutsche Leitindex hat allein im Mai ein Plus von knapp vier Prozent hingelegt. Würde man diese Entwicklung pauschal auf das ganze Jahr hochrechnen, entspräche das einer theoretischen Rendite von satten 48 Prozent! Wer also im Mai blind verkauft hat, hat bares Geld auf der Straße liegen lassen. Anstatt stur nach dem Kalender zu handeln, sollten sich Anleger eigentlich einer aktuell viel wichtigeren Frage widmen: Was mache ich mit meinen Investments im Urlaub - wie sichere ich mein Depot richtig ab, um entspannt zu "übersommern"? Wenn wir am Strand liegen, in den Bergen wandern oder einfach mal die Seele baumeln lassen wollen, sollte das Depot nicht zur Stressfalle werden. Anstatt alles zu verkaufen, geht es vielmehr darum, das Portfolio urlaubsreif zu machen. Mit fünf einfachen Tricks können Anleger ihr Depot optimal auf ihre Abwesenheit vorbereiten: 1. Bestehende Stop-Loss-Absicherungen checken und anpassen Ein Stop-Loss ist der automatische Fallschirm an der Börse. Er verkauft eine Position automatisch, wenn sie unter einen bestimmten Wert fällt. Bevor sie die Koffer packen, sollten Anleger prüfen: Sind die Stop-Loss-Marken noch sinnvoll gesetzt? Wenn manche Aktien schon stark an Wert gewonnen haben, sollte der Stop-Loss nach oben anpasst werden, um bereits erzielte Gewinne für den Ernstfall abzusichern. 2. Das Depot in der Hosentasche: Kursalarme aktivieren Wer bereits die App seines Brokers auf dem Smartphone hat, ist im Vorteil. Wer nicht, für den ist jetzt der richtige Zeitpunkt für die Installation. Natürlich müssen Anleger im Urlaub nicht minütlich Kurse checken, aber es beruhigt ungemein, wenn das Handy sich nur dann meldet, falls wirklich etwas Wichtiges passiert. Wer sich vor der Abreise gezielte Kursalarme für wichtige Marken setzt, bleibt informiert, ohne dass der ständige Blick ins Depot die Erholung stören würde. Das Handy haben Urlauber meist auch am Strand dabei - den großen Laptop oder PC bestimmt nicht. 3. Aufräumen vor der Abreise: Rebalancing und Klumpenrisiken abbauen Ist eine bestimmte Aktie in der letzten Zeit extrem gut gelaufen? Das ist toll, führt aber oft dazu, dass diese eine Position nun einen viel zu großen Teil des gesamten Depots des Anlegers ausmacht - ein sogenanntes Klumpenrisiko entsteht. Die Zeit vor dem Urlaub sollte für ein "Rebalancing" genutzt werden: Wer bei den High-Flyern einfach mal ein paar Gewinne mitnimmt, streut das Risiko wieder breiter und bringen sein Depot zurück ins Gleichgewicht. 4. Wackelkandidaten konsequent aussortieren Jeder hat sie manchmal im Depot: Aktien, die beim Anleger eigentlich für Bauchschmerzen sorgen oder zumindest für Zweifel am Geschäftsmodell des jeweiligen Unternehmens. Der Urlaub ist der denkbar schlechteste Zeitpunkt, um über solche Problemfälle zu grübeln. Wer kurzen Prozess damit macht und solche Wackelkandidaten vor der Abreise abstößt, kann am Strand einen Cocktail viel entspannter trinken, weil er keine Sorgenkinder im Portfolio hat. 5. Sparpläne stoisch weiterlaufen lassen Egal ob ETF- oder Aktien-Sparplan - diese sollten über den Sommer auf gar keinen Fall pausiert werden. Gerade wenn die Börsen im Sommer mal etwas ruhiger laufen oder die Kurse leicht nachgeben sollten, spielen Sparpläne ihre größte Stärke aus: den sogenannten Cost-Average-Effekt (Durchschnittskosteneffekt). Da der Anleger jeden Monat für denselben Betrag kauft, erhält er bei sinkenden Kursen automatisch mehr Anteile fürs gleiche Geld. Wer den Sparplan stoppt, beraubt sich dieser Chance. Top & Flop: Die stärksten Bewegungen im Mai 2026 Im Mai 2026 zeigte der DAX insgesamt eine sehr starke Aufwärtsbewegung und knackte die 25.000-Punkte-Marke . Bei den Einzelwerten gab es jedoch deutliche Unterschiede, wie in der Grafik oben deutlich wird. Diese Wertentwicklungen zeigen: Niemand sollte sich von alten Kalendersprüchen verrückt machen lassen. Wer sein Depot mit ein paar einfachen Handgriffen wetterfest macht, kann den Sommerurlaub in vollen Zügen genießen - und lässt sein Geld ganz entspannt für sich weiterarbeiten. Über XTB Die XTB Investment App unterstützt Menschen weltweit dabei, ihr Geld smarter und sicherer anzulegen. Über 2,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer erreichen mit XTB ihre finanziellen Ziele. Mit der App können Anlegerinnen und Anleger in Aktien und ETFs investieren, individuelle Investmentpläne erstellen und CFDs auf Indizes, Währungen, Rohstoffe und Kryptowährungen handeln. Darüber hinaus bietet XTB die Möglichkeit, Zinsen auf nicht investierte Gelder zu erhalten sowie Online- und In-Store-Zahlungen und Geldabhebungen in mehreren Währungen über die eWallet zu verwalten. Die XTB App zählt zu den führenden Plattformen für Investments, Marktanalysen und Finanzbildung. Nutzerinnen und Nutzer profitieren von einer umfangreichen Mediathek mit Lernmaterialien, Videos, Webinaren und Kursen, die sie unabhängig von ihrer Handelserfahrung dabei unterstützen, bessere Anlageentscheidungen zu treffen. Der Kundenservice ist in 20 Sprachen verfügbar und steht an fünf Tagen die Woche rund um die Uhr per E-Mail, Chat oder Telefon zur Verfügung. XTB wurwde in Deutschland mehrfach ausgezeichnet, darunter Platz 1 bei der Brokerwahl 2025 in der Kategorie CFD, das Handelsblatt-Urteil "Sehr gut" für den ETF-Sparplan sowie Platz 1 als CFD-Broker 2024 bei Brokervergleich.de. Mit 17 Büros weltweit - darunter einer Niederlassung in Berlin - beschäftigt XTB mehr als 1.400 Mitarbeitende, von denen über 40 Prozent an der Weiterentwicklung der hauseigenen Investment-Technologie arbeiten. XTB wurde 2004 in Polen gegründet und ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das von mehreren Behörden weltweit reguliert wird, darunter die polnische Finanzaufsichtsbehörde KNF, die Cyprus Securities and Exchange Commission CYSEC und die UK Financial Conduct Authority FCA. Seit 2016 ist XTB an der Warschauer Börse notiert (ISIN: PLXTRDM00011). Besuchen Sie https://www.xtb.com/de für mehr Informationen. Facebook: https://www.facebook.com/xtbde/ Twitter: https://twitter.com/xtbde Instagram: https://www.instagram.com/xtb_de YouTube: https://www.youtube.com/xtbde Linkedin: https://www.linkedin.com/company/xtb-deutschland/ Pressekontakt: Philipp Rose newskontor - Agentur für Kommunikation Graf-Adolf-Straße 20 40212 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 863 949-35 E-Mail: mailto:philipp.rose@newskontor.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172482/6292739 OTS: XTB