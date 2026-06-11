Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu ERC System/Drohne 'Victor'

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu ERC System/Drohne 'Victor':

"Just in der gleichen Woche, in der bei Stuttgart 21 erneut von Verzögerungen die Rede ist oder das gemeinsame deutsch-französische Kampfjet-Projekt begraben wird, gibt ein Elektroflugzeug-Bauer aus Ottobrunn ein Stück weit Hoffnung zurück, dass hierzulande noch der Macher-Geist vorhanden ist, der Deutschland über Jahrzehnte zum globalen wirtschaftlichen Schwergewicht gemacht hat. Ja, alles im Rüstungsmetier hat derzeit grundsätzlich gute Rahmenbedingungen. Doch andere deutsche Flug-Start-ups, namentlich Volocopter und Lilium, konnten hohe Erwartungen nicht erfüllen und haben viel Geld verbrannt. ERC System steht kurz vor der Serienfertigung und hat den gemeinhin komplexen Startvorgang gemeistert."/yyzz/DP/stw