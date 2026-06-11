S&P 500® - 15 %-Kursplus in zwei Monaten – ein gutes Zeichen?

Am Aktienmarkt kommt es derzeit durchaus zu widersprüchlichen Signalen. Auf der Habenseite können Anlegerinnen und Anleger den Faktor „Momentum“ verbuchen. Schließlich konnte der S&P 500® im April/Mai um mehr als 15 % zulegen. Die klassische Momentumthese lautet: „Stärke zieht weitere Stärke nach sich!“. Um diese Basisannahme statistisch zu überprüfen, haben wir die Daten der US-Standardwerte seit 1945 herangezogen. Zunächst ist ein Kurszuwachs von mindestens 15 % in zwei Monaten äußerst selten. Seit dem 2. Weltkrieg kam es lediglich sechs Mal zu einer solchen Rally – also weniger als ein Mal pro Dekade gibt es in so kurzer Zeit eine derart starke Hausse. Spannender als diese Rückspiegelbetrachtung sind allerdings die Implikationen für die Zukunft. Nach einem solchen Kursanstieg legt der S&P 500® in den kommenden 12 Monaten in fünf von sechs Fällen weiter zu. Im historischen Durchschnitt beträgt die Performance nach einem „15%-Momentum-Signal“ beachtliche 21,5 % - mehr als doppelt so hoch als im durchschnittlichen 12-Monats-Zeitraum. Die vergangene Performance ist zwar keine Garantie, aber vermutlich hätten die wenigsten Anlegerinnen und Anleger etwas gegen eine Wiederholung dieses „Momentum-Musters“.

S&P 500® (Monthly)

Daten: LSEG,HSBC; S&P500 seit 1945 / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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