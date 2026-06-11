Schwerer Gewittersturm: Militärübung in Litauen unterbrochen

PABRADE (dpa-AFX) - Wolkenbruchartiger Regen und Gewitter haben den an der Militärübung der deutschen Panzerbrigade in Litauen beteiligten Soldaten kurzzeitig zu schaffen gemacht. Die Übung "Freedom Shield 2026" wurde wegen des Unwetters zeitweise unterbrochen.

Für die Übung haben Nato-Verbündete rund 2.900 Soldaten - darunter etwa 2.300 aus Deutschland - und rund 800 Fahrzeuge aus acht Staaten auf dem Truppenübungsplatz Pabrade zusammengezogen. Die im vergangenen Jahr formal in Dienst gestellte Panzerbrigade trainiert bei "Freedom Shield 2026" erstmals das Gefecht auf litauischem Boden./cn/DP/men