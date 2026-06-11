So stehen die Wetten zum SpaceX-IPO

Die ganze Börsenwelt fiebert dem Ereignis des Jahres, vielleicht sogar des Jahrzehnts, entgegen. Am Freitag soll Elon Musks Raketen-Satelliten-KI-Firma SpaceX an die Börse kommen. Einige Anleger spekulieren jetzt schon darauf, wie der Start der Aktie wohl verlaufen wird.

Das zeigt eine ganze Fülle an Wetten beim US-Wettanbieter Polymarket, der sich selbst „Vorhersagemarkt“ nennt. Bei Polymarket lässt sich auf so gut wie alles wetten, vorausgesetzt, man findet eine passende Gegenpartei.

Im Falle von SpaceX setzten die Marktteilnehmer schon eine ganze Reihe an Wetten auf. Beispielsweise, ob die Aktie am Freitagabend über oder unter dem Ausgabepreis schließen wird. Hier ist die Mehrheit klar optimistisch.

Polymarket-Akteure sehen Auftaktgewinne

Die Preise bei Polymarket signalisieren eine 71-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie an ihrem ersten Handelstag über den Ausgabepreis von 135 Dollar steigen wird. Diese Wette gibt es allerdings erst seit Dienstag. Und: Zwischenzeitlich waren es auch schon mal 84 Prozent.

Weniger sicher sind sich die Polymarket-Enthusiasten bei der Frage, ob SpaceX direkt zu einer mittelfristigen Rally ansetzt. Auftaktgewinne sind bei IPOs durchaus üblich, wollen doch viele Anleger die neuen Aktien haben. Ob diese Nachfrage anhält, ist aber eine andere Frage.

Jedenfalls preisen die Marktteilnehmer bei Polymarket nur eine 53-prozentige Wahrscheinlichkeit für das Szenario ein, dass die SpaceX-Aktie am Ende des Monats Juni über dem Schlusskurs des ersten Handelstags rangiert. Immerhin Auftaktgewinne halten die Trader dort für wahrscheinlich.

Wie hoch diese sein werden, wird ebenfalls quantifiziert, zumindest als Tageshoch. So gut wie sicher scheint ein Kurs oberhalb von 150 Dollar mit einer 92-prozentigen Wahrscheinlichkeit. Mehr als 200 Dollar sind weit unwahrscheinlicher, hier signalisieren die Preise nur eine 21-prozentige Chance. Dünn wird es dann bei 250 Dollar (sieben Prozent) und 300 Dollar (zwei Prozent Wahrscheinlichkeit).

Irgendwo zwischen 150 und 200 US-Dollar dürfte die Aktie letztlich ihren ersten Handelstag beenden. Für diesen Fall liegt die Wahrscheinlichkeit bei 61 Prozent. Eher keine Auftaktgewinne am ersten Tag sehen immerhin noch einige Pessimisten, denn die Chance für einen Schlusskurs zwischen 100 und 150 Dollar liegt bei 31 Prozent.

SpaceX selbst will seine Aktien für 135 US-Dollar ausgeben. Im wahrscheinlichsten Fall winken am ersten Tag also Gewinne von mindestens elf Prozent. Das pessimistischere Szenario wiederum hält eine Spanne von minus 26 bis plus elf Prozent für möglich.

Außerbörslicher Handel deutet auf Gewinne hin

Vermutlich werden es aber eher Gewinne. Das deuten zumindest einige Indikationen an. Auf der Plattform Hiive etwa können Startup-Investoren Anteile vor einem IPO veräußern. Angeboten werden dort beispielsweise Aktien an der Krypto-Plattform Kraken oder dem KI-Unternehmen Perplexity.

Auch SpaceX-Aktien wechseln dort bereits die Besitzer. Letzter Kurs dort: 146 Dollar je Aktie. Der deutsche Börsenbetreiber Lang & Schwarz bietet ebenfalls an, manche Aktien noch vor dem Börsengang zu kaufen, der sogenannte „Handel per Erscheinen“.

Dort wechseln die SpaceX-Aktien sogar für bis zu 192 Euro den Besitzer (rund 221 Dollar). Nachfrage nach den Aktien des Muskschen Weltraumkonzerns gibt es also offenbar genug. Medienberichten zufolge ist das Angebot – wie bei IPOs üblich – mehrfach überzeichnet. Es bleibt demnach spannend rund um den voraussichtlich größten Börsengang aller Zeiten.

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