Das Wichtigste in Kürze Im Juni 2026 sind beim Tagesgeld aktuell bis zu 3,5 % p. a. möglich.

Die höchsten Zinsen bietet derzeit die Renault Bank*.

Viele Angebote gelten nur für Neukunden und für wenige Monate.

Nach Ablauf der Aktion fallen die Zinsen teilweise deutlich.

Wer eine dauerhafte Verzinsung sucht, findet bei Scalable Capital* weiterhin ein interessantes Angebot.

Die besten Tagesgeld-Angebote im Juni 2026

Die Top-Angebote im Detail

Renault Bank direkt: 3,5 % p. a. für 3 Monate

Die Renault Bank direkt* bietet aktuell 3,5 % p. a. für 3 Monate und gehört damit zu den Spitzenreitern im Markt. Der Aktionszins gilt für Neukunden und wird auf Tagesgeld-Einlagen gewährt. Die Zinsen werden monatlich gutgeschrieben. Nach Ablauf des Aktionszeitraums gilt der jeweils aktuelle variable Tagesgeldzins.

Einlagensicherung: Frankreich (AA-)

Advanzia Bank: 3,45 % p. a. mit Mindestanlage

Die Advanzia Bank* bietet derzeit 3,45 % p. a. für 3 Monate. Voraussetzung ist eine Mindestanlage von 5.000 €. Dafür liegt der maximale Anlagebetrag vergleichsweise hoch. Nach Ablauf der Aktion gilt wieder der reguläre Zinssatz der Bank.

Einlagensicherung: Luxemburg (AAA)

Consorsbank: 3,4 % p. a. für 3 Monate

Die Consorsbank* bietet aktuell 3,4 % p. a. für 3 Monate und zählt damit weiterhin zur Spitzengruppe im Markt. Besonders interessant: Das Tagesgeldangebot lässt sich direkt mit einem Wertpapierdepot kombinieren und eignet sich damit auch für Anleger, die gleichzeitig einen neuen Broker suchen.

Einlagensicherung: Deutschland (AAA)

Suresse Direkt Bank: 3,27 % p. a. für 4 Monate

Die Suresse Direkt Bank* zahlt aktuell 3,27 % p. a. für 4 Monate auf Einlagen bis 250.000 €. Das Angebot richtet sich an Neukunden, die in den vergangenen 24 Monaten kein Kunde der Bank waren. Positiv fällt vor allem der vergleichsweise hohe Maximalbetrag auf.

Einlagensicherung: Schweden (AAA)

Bigbank: 3,25 % p. a.

Die Bigbank* bietet derzeit 3,25 % p. a. aufs Tagesgeld für 4 Monate. Nach Ablauf des Aktionszeitraums sinkt der Zinssatz auf aktuell 2,05 % p. a.. Im Vergleich zu vielen anderen Tagesgeld-Angeboten fällt der Anschlusszins damit vergleichsweise attraktiv aus. Das macht das Angebot besonders für Anleger interessant, die auch nach Ablauf der Zinsgarantie nicht sofort wieder auf die Suche nach einem neuen Tagesgeldkonto gehen möchten.

Einlagensicherung: Estland (AA-)

ING: 3,2 % p. a. für 4 Monate

Die ING bietet Neukunden aktuell 3,2 % p. a. für 4 Monate auf Guthaben bis 250.000 €. Nach Ablauf der Aktion gilt der reguläre variable Zinssatz. Als eine der größten Direktbanken Deutschlands punktet die ING zudem mit einer einfachen Kontoführung und einer benutzerfreundlichen Banking-App.

Einlagensicherung: Deutschland (AAA)

Raisin: 3,0 % p. a. für 3 Monate

Raisin bietet aktuell 3,0 % p. a. für 3 Monate auf Einlagen bis 50.000 €. Nach Ablauf der Zinsgarantie können Anleger direkt auf weitere Tagesgeld- oder Festgeldangebote auf der Plattform wechseln. Aktuell sind dabei Anschlussangebote mit bis zu 2,05 % p. a. verfügbar.

Einlagensicherung: abhängig von der gewählten Partnerbank

Scalable Capital: 2,5 % p. a. dauerhaft

Scalable Capital bietet weiterhin 2,5 % p. a. ohne feste Laufzeitbegrenzung auf nicht investiertes Guthaben. Anders als bei klassischen Tagesgeldkonten wird hierfür ein Depot genutzt. Das Angebot eignet sich insbesondere für Anleger, die freie Liquidität flexibel zwischen Wertpapierkäufen parken möchten.

Einlagensicherung: Deutschland (AAA), teilweise Geldmarktfonds. Ein Teil der Einlagen wird bei Partnerbanken verwahrt und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung. Weitere Gelder können in Geldmarktfonds investiert werden, die als Sondervermögen getrennt vom Vermögen des Anbieters verwahrt werden.

Worauf du beim Tagesgeld achten solltest

Die Höhe des Aktionszinses ist nur ein Teil der Gleichung. Wichtig sind vor allem die Laufzeit der Zinsgarantie, der Anschlusszins nach Ablauf der Aktion sowie die Einlagensicherung.

Gerade bei Angeboten mit sehr hohen Neukundenzinsen lohnt sich ein Blick auf den Folgezins. Teilweise fällt dieser nach wenigen Monaten deutlich niedriger aus.

Fazit

Auch im Juni 2026 sind beim Tagesgeld wieder deutlich über 3 % p. a. möglich. Die höchsten Zinsen bietet aktuell die Renault Bank direkt* mit 3,5 % p. a. für 3 Monate.

Für Anleger mit größeren Anlagebeträgen ist die Suresse Direkt Bank* interessant, während die Consorsbank* zusätzlich ein Wertpapierdepot mit ins Paket bringt. Wer regelmäßig zwischen verschiedenen Angeboten wechseln möchte, findet bei Raisin* eine komfortable Plattform mit attraktiven Anschlussangeboten. Anleger, die möglichst wenig Wechselaufwand wünschen und gleichzeitig ein Depot nutzen möchten, erhalten mit Scalable Capital* weiterhin eine interessante Kombination aus Wertpapierdepot und attraktiver Guthabenverzinsung.

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