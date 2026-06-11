Trading-Chance Intel: Kritische Marke bei…

Intel: Bestandsaufnahme und Perspektive

Die Geschichte von Intel ist die eines gestandenen Giganten der Halbleiterindustrie, der nach einer Phase tiefgreifender Restrukturierungen und technologischer Aufholjagden eine bemerkenswerte Renaissance an den Finanzmärkten erlebt. Das Jahr 2026 markiert dabei den lang ersehnten Wendepunkt, an dem sich die jahrelangen, milliardenschweren Investitionen in eine neue strategische Ausrichtung endlich in nackten Zahlen und einem steilen Kursfeuerwerk niederschlagen. Nach einer langanhaltenden Durststrecke hat sich die Aktie des Konzerns seit Beginn des Jahres mehr als verdoppelt und zeitweise ein Plus von weit über 160 Prozent erzielt.

Verantwortlich für diesen rasanten Höhenflug ist vor allem das Erreichen der technologischen Reife bei der hauseigenen Chipfertigung, insbesondere durch den erfolgreichen Produktionsanlauf des wegweisenden 18A-Fertigungsprozesses. Die Ausbeute an nutzbaren Chips übertrifft die internen Erwartungen, was dem Markt signalisiert, dass der Konzern seine operative Trendwende meistert. Zudem treibt der unaufhaltsame Boom der künstlichen Intelligenz das Geschäft massiv an. Die Nachfrage nach den neuen Xeon-Serverprozessoren für KI-Rechenzentren übersteigt das aktuelle Angebot, während strategische Allianzen im Bereich der KI-Infrastruktur – wie eine weitreichende Kooperation mit Foxconn – das Vertrauen der Investoren zusätzlich befeuern. Die Trendwende spiegelt sich deutlich in den Finanzen wider: Ein moderates Umsatzwachstum paart sich mit einer sprunghaften Verbesserung der Nettogewinne und steigenden Bruttomargen, da die teuren Fabrikauslastungen der Vergangenheit nun Früchte tragen.

Dieser Erfolg schlägt sich spürbar in der aktuellen Börsenbewertung nieder. Mit einer Marktkapitalisierung, die sich zeitweise wieder der Marke von einer halben Billion US-Dollar näherte, hat sich die fundamentale Wahrnehmung des Unternehmens radikal verändert. Lag der Fokus der Analysten zuvor auf Schadensbegrenzung, reflektiert das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis von über acht nun erhebliche Vorschusslorbeeren. Anleger zahlen eine Prämie für das zukünftige Wachstum, wodurch die Bewertung im historischen Vergleich teuer erscheint und ein hohes Maß an fehlerfreier operativer Umsetzung in den kommenden Quartalen voraussetzt.

Der Blick in die Zukunft offenbart ein dicht gedrängtes Feld aus Chancen und Risiken, in dem sich der einstige Marktführer behaupten muss. Die Marktstellung im klassischen PC- und Server-Geschäft bleibt zwar ein stabiles Fundament, doch der Konkurrenzdruck ist immens. Im Bereich der Grafikprozessoren und spezialisierten KI-Beschleuniger dominiert ein übermächtiger Rivale das Segment, während im Segment der x86-Prozessoren ein agiler Kernmitbewerber kontinuierlich Marktanteile attackiert. Die größte Chance und gleichzeitig die härteste Prüfung für die kommenden Jahre liegt im Aufbau des eigenen Foundry-Geschäfts, also der Auftragsfertigung für Drittkunden. Das Ziel besteht darin, als westliche Alternative zum dominierenden taiwanesischen Fertigungsgiganten aufzusteigen. Gelingt es, namhafte Tech-Konzerne dauerhaft als Kunden für die eigenen Fabriken zu gewinnen, eröffnet sich ein gigantischer, hochprofitabler Markt.

Die zentralen Herausforderungen bleiben jedoch technologischer und finanzieller Natur. Die Skalierung der Massenproduktion unter dem 18A-Verfahren muss nicht nur fehlerfrei, sondern vor allem profitabel gelingen. Zudem verschlingt der Bau neuer, hochmoderner Fabriken in den USA und Europa immense Summen, was den freien Cashflow auf Jahre hinaus belasten kann. Das Unternehmen steht somit vor dem Balanceakt, den aktuellen technologischen Schwung im KI-Bereich beizubehalten, die geopolitisch geförderte Eigenfertigung profitabel auszubauen und gleichzeitig die aggressive Konkurrenz in Schach zu halten, um die hohen Erwartungen der Wall Street dauerhaft zu rechtfertigen.

Kurslücke bei 70 Dollar vakant!

Im Tages-Chart ist der steile Anstieg 2026 ähnlich deutlich zu sehen, wie auf Wochen- und Monatsbasis. Die Aktie hat eine völlige Neubewertung erfahren, als sie zwischen Ende März und Anfang Mai von 40 auf 132,75 US-Dollar empor geschossen ist. Wir hatten bereits einen ersten Short-Versuch im April unternommen, bei dem wir aber zu früh dran waren. Nun eröffnet sich eine neuerliche Möglichkeit in der höchst ambitioniert bewerteten Aktie.

Bislang haben beide Abwärtswellen in etwa die gleiche Länge von round about 30 Dollar Ausmaß. Die kurzfristig entscheidende Marke ist der horizontale Support bei 98,33 US-Dollar. Bricht der Aktienkurs durch dieses lokale Tief, so dehnt sich die zweite Welle aus und die Korrektur sollte sich beschleunigen. Dabei kann dann das noch offene Gap (Kurslücke) bei 70,33 bis 79,62 Dollar im Verlauf der Zeit angelaufen und geschlossen werden. Jenseits von 125 und 132,75 Dollar würde das bearishe Korrektur-Szenario vorerst hinfällig werden.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Nachdem die Rallye viel weiter lief, als ursprünglich angenommen, ergibt sich nun eine neuerliche Gelegenheit für den Aufbau einer Short-Position. Mit einem mittelfristigen Ziel bei 70,33 Dollar wäre auch noch viel Potenzial. Für diese Trading-Chance haben wir ein passendes Produkt ausgesucht, welches wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten.

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf Intel

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Short Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 130,64 US-Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 107 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 4,76. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet PM2H0C.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 125 und 132,75 USD

Unterstützungen: 98,33, 79 und 70 USD

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf Intel

Basiswert Intel WKN PM2H0C ISIN DE000PM2H0C4 Basispreis 130,.64 USD K.O.-Schwelle 130,64 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 4,76 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

* Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.