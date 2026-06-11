Trump droht Iran mit schweren Angriffen und Besetzung von Öl-Insel

US-Präsident Donald Trump hat dem Iran mit schweren Angriffen in der Nacht gedroht. Zudem wollen die USA der Ankündigung zufolge die Kontrolle über die iranische Ölinsel Charg übernehmen. Die Drohungen folgten am Donnerstag auf gegenseitige Luftangriffe im Persischen Golf, die eine ohnehin brüchige ‌Waffenruhe gefährden. Trotz der militärischen Eskalation laufen Diplomatenkreisen zufolge die indirekten Verhandlungen über ein vorläufiges Friedensabkommen im Hintergrund aber weiter.

Die USA würden den Iran "sehr hart treffen", schrieb Trump auf einer Social-Media-Plattform. Die ⁠Defensiv- und Offensivkapazitäten ⁠des Landes seien weitgehend zerstört. In naher Zukunft wollten die USA zudem die Insel Charg und andere Anlagen der Ölinfrastruktur einnehmen, um die vollständige Kontrolle über den iranischen Öl- und Gasmarkt zu erlangen.

Zugleich teilte Trump mit, die USA führten weiterhin Gespräche mit dem Iran. "Sie verhandeln mit uns über ein Abkommen, aber sie haben ihren Stolz", sagte er dem US-Sender Fox News. Das iranische Außenministerium erklärte, ‌die Anfang April vereinbarte Waffenruhe sei durch die jüngsten US-Angriffe ‌hinfällig geworden.

Der Konflikt hatte am 28. Februar mit Luftangriffen der USA und Israels auf den Iran begonnen. Seitdem wurden vor allem im Iran und im Libanon Tausende Menschen getötet. Die Verhandlungen über ein Ende der Kämpfe stocken, ⁠werden jedoch indirekt fortgesetzt. Ein zentraler Streitpunkt ist die Freigabe von eingefrorenen iranischen Geldern in Milliardenhöhe.

Iranische ‌Insider erklärten, der Krieg sei militärisch eine Sackgasse, bei ⁠den Verhandlungen gebe es jedoch Fortschritte. Trump hatte wiederholt erklärt, eine Einigung stehe kurz bevor.

Ölpreise steigen

Die jüngste Eskalation begann am Montag mit dem Abschuss eines US-Hubschraubers vom Typ Apache nahe der Straße von Hormus. Als Reaktion flogen die USA am Donnerstag vierstündige Angriffe auf ‌Überwachungs- und Kommunikationssysteme sowie Stellungen der Luftabwehr im Iran. ⁠Nach iranischen Angaben seien dabei mindestens fünf ⁠Menschen verletzt worden.

Die iranischen Revolutionsgarden hätten daraufhin nach eigenen Angaben 18 US-Ziele in Kuwait und Bahrain angegriffen, darunter das Hauptquartier der Fünften Flotte der US-Marine. Zudem sei ein US-Stützpunkt in Jordanien beschossen worden. In Bahrain wurde ein elfjähriges Mädchen durch Trümmerteile abgefangener Drohnen leicht verletzt. Kuwait sperrte vorübergehend seinen Luftraum.

Die Insel Charg ist die wichtigste Drehscheibe für iranische Ölexporte, von der aus üblicherweise rund zwei Millionen Barrel pro Tag vor allem nach China geliefert werden. Dies entspricht etwa zwei Prozent des weltweiten Angebots. Eine US-Besetzung der Insel hätte derzeit jedoch keine unmittelbaren Auswirkungen auf die ⁠Ölmärkte, da die Exporte wegen einer US-Blockade ausgesetzt sind. Nach Trumps Äußerungen stieg der Ölpreis am Donnerstag dennoch an.