Rohstoffe

Trump droht mit 'vollständiger Kontrolle' über Irans Öl

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Phil Mistry/Shutterstock.com

US-Präsident Donald Trump hat mit der Übernahme der für Irans Ölindustrie wichtigen Insel Kharg gedroht. Irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft werde man die Insel und andere Öl-Infrastrukturpunkte übernehmen und die "vollständige Kontrolle" über Irans Öl- und Gasmärkte erlangen, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social und kündigte zugleich schwere Angriffe auf den Iran für die Nacht an.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Ö
Ölpreis Brent

Das könnte dich auch interessieren

Rohstoffe
Ölpreise legen etwas zu - Trump droht dem Irangestern, 13:57 Uhr · dpa-AFX
Ein Tanker vor einer Ölbohrplattform
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Profis geben Tipps
So sicherst du in der KI-Rally geschickt Gewinnegestern, 14:15 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen