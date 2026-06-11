LBBW Kapitalmärkte Daily
US-Inflation steigt auf 4,2 %
Höchste Inflationsrate nach Juli 2023
Die US-Inflation stieg im Mai um 0,5 % gegenüber dem Vormonat April und um 4,2 % gegenüber dem Vorjahresmonat (im April waren es +3,8 % yoy). Damit setzte sich der durch den Irak-Krieg ausgelöste Trend stärkerer Preissteigerungen fort und erreichte die höchste jährliche Steigerungsrate nach Juli 2023. Der Großteil resultierte aus höheren Energiepreisen. So sprang z.B. der Benzinpreis im Jahresvergleich um 40 % nach oben. Ohne Energie und Lebensmittel lag die US-Kerninflation im Mai bei +2,9 % (yoy) und erhöhte sich nur leicht gegenüber dem Vormonat April (+0,2 % mom). Durch die im Juni anfangs rückläufigen Tankstellenpreise in den USA könnten die Inflationsraten vom Mai-Hoch wieder zurückgehen. Mit diesem Argument könnte die US-Notenbank auf Leitzinserhöhungen verzichten, trotz der zuletzt starken Entwicklungen am US-Arbeitsmarkt. Dies würde ihrem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh entgegenkommen, der am kommenden Mittwoch erstmals die Fed-Sitzung leitet.
USA setzt Angriffe gegen Iran fort
Die Marktteilnehmer reagierten zunächst gelassen auf die Inflationsdaten. Gestern Abend beunruhigten dann aber weitere US-Angriffe die Märkte. Den zweiten Tag in Folge wurden iranische Ziele bombardiert. Iran reagierte mit Gegenschlägen auf US-Stützpunkte. Der Ölpreis legte wieder zu, die Aktienmärkte sanken. Der technologielastige Nasdaq schloss mit einem Minus von 1,9 %. Auch die Börsen in Asien verbuchten heute Morgen Verluste.
Heute EZB-ZinserhöhungDie EZB wird auf ihrer heutigen Sitzung eine Anhebung der Leitzinsen um 25 Basispunkte verkünden. Der EZB-Einlagensatz steigt dann von 2,0 % auf 2,25 %. Alles andere wäre für uns und die am Markt eingepreisten Erwartungen nach der bisherigen Kommunikation der EZB-Mitglieder eine große Überraschung. Mit dem Zinsschritt möchte die europäische Zentralbank der infolge des Iran-Kriegs gestiegenen Inflation entgegenwirken. Bis Ende 2026 rechnen wir noch mit zwei weiteren Zinserhöhungen der EZB auf einen Einlagensatz von 2,75 %. In Übersee wird heute der US-Produzentenpreisindex veröffentlicht, der im Mai nochmals leicht gestiegen sein dürfte. Im Fokus stehen aber weiterhin die Entwicklungen im Iran-Konflikt. Weltweit richtet sich der Blick heute auch auf den Beginn der Fußball-WM 2026: Im Eröffnungsspiel um 21 Uhr (MEZ) in Mexiko tritt der Mitgastgeber gegen Südafrika an. Zum Wochenschluss rücken dann die Aktienmärkte mit dem am morgigen Freitag anstehenden Mega-IPO von SpaceX wieder in den Vordergrund.
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