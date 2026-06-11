Vor Börsenabschied - Harsche Kritik an Hamburger Hafenbetreiber HHLA

Kurz vor dem geplanten Börsenabschied der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hagelt es auf der Hauptversammlung des Traditionskonzerns harsche Kritik. "Heute ist ein trauriger Tag", sagte Dirk Unrau von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz am Donnerstag auf dem virtuellen Aktionärstreffen.

Dort wollen die ‌vor rund eineinhalb Jahren bei der HHLA eingestiegene Großreederei MSC und die Stadt Hamburg, die gemeinsam über 95 Prozent der Anteile halten, eine Zwangsabfindung (Squeeze-Out) beschließen lassen. ⁠Auch soll die ⁠Dividende für 2025 entfallen. "Vorsichtig ausgedrückt würde ich dieses Verhalten als schäbig bezeichnen", sagte Unrau. Es sei feige, sich dafür nicht in Präsenz den Eignern zu stellen.

Unter den Kleinaktionären seien viele Hamburger, die 2007 beim Börsengang zu einem Preis von 53 Euro eingestiegen seien, sagte Unrau. Nun würden sie mit einer Abfindung von 21 ‌Euro "herausgeschmissen". Dies werfe ein schlechtes Bild auf den Umgang ‌der Stadt mit ihren Bürgern.

Hamburg und MSC hatten den Kleinaktionären zuletzt 21,16 Euro je A-Aktie des bisher börsennotierten Teilkonzerns Hafenlogistik angeboten. Das ist gut ein Viertel mehr als ⁠beim Übernahmeangebot 2024. Der Preis richtet sich nach dem Dreimonats-Durchschnittskurs der Aktie.

Markus Neumann von ‌der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger bezeichnete den Squeeze-Out ⁠als eine "Enteignung". Die Stadt Hamburg beteilige sich an einem "Raubzug". Es sei "armselig, die Menschen um ihr Hab und Gut zu bringen". Markus Dufner vom Dachverband Kritische Aktionärinnen und Aktionäre sprach von einem Ende der "Bürger-HHLA", das Fragen zur Kontrolle ‌von kritischer Infrastruktur der Stadt aufwerfe. Unter ⁠den neuen Eignern seien Standortschließungen zu ⁠befürchten.

Der im September 2023 bekanntgewordene Einstieg der Mediterranean Shipping Company (MSC) bei der HHLA hatte in der Hansestadt schon früh heftige Kritik ausgelöst. Die Rede war von "verscherbeltem Tafelsilber" und "historischem Fehler". Dies geschah nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern auch wegen der stark mit dem Hafen verknüpften Identität der Stadt.

Die in der Schweiz ansässige MSC gehört der Familie des italienischstämmigen Konzerngründers Gianluigi Aponte und ist als Weltmarktführer Rivalin der Hamburger Containerreederei Hapag-Lloyd. Die HHLA betreibt drei von vier Terminals ⁠in Hamburg, Deutschlands größtem Seehafen.