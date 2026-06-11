VW-Chef Blume: Erste Effekte von Sparprogramm spürbar

Europas größter Autobauer Volkswagen kommt nach den Worten seines Chefs Oliver Blume bei seinen Sparbemühungen voran. Bis Jahresende werde die Belegschaft bei der Volkswagen AG in Deutschland ‌einschließlich der Werke in Sachsen und Osnabrück um 19.000 sinken, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten ⁠Redetext zur ⁠Hauptversammlung in der kommenden Woche.

Bis 2030 seien mehr als 28.000 Austritte verbindlich vereinbart worden. Die Fabrikkosten an den deutschen Standorten seien um mehr als ein Fünftel reduziert worden.

Volkswagen hatte seine ersten Sparprogramme Ende 2023 ‌auf den Weg gebracht und sich ‌kurz vor Weihnachten 2024 mit den Arbeitnehmern auf den Wegfall von 35.000 Arbeitsplätzen bis 2030 geeinigt. Die ersten finanziellen Effekte ⁠der Aktivitäten seien messbar, sagt Blume laut Redetext.

Schon ‌jetzt seien nachhaltige Kosteneffekte von ⁠rund einer Milliarde Euro erzielt worden. "Bis 2030 arbeiten wir an jährlichen Netto-Einsparungen von sechs Milliarden Euro", sagte er. Durch die Sparprogramme werde ein Großteil der ‌externen Gegenwinde in zweistelliger ⁠Milliardenhöhe aufgefangen.

Allein die Zölle von ⁠US-Präsident Donald Trump kosteten Volkswagen direkt und indirekt fünf Milliarden Euro jährlich. Die Volkswagen-Tochter Audi verfügt über keine eigene Produktion in den USA und ist deswegen auf Importe aus Europa und Mexiko angewiesen. Audi prüfe weiterhin den Aufbau einer Fertigung in den USA, sagte Blume.