AKTIE IM FOKUS: Lob von Analysten treibt Flatexdegiro auf Siebenwochenhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine positive Ersteinschätzung von Barclays hat den Aktien von Flatexdegiro am Freitag einen Kursschub versetzt. Die Titel des Online-Brokers mischten sich mit einem Sprung um 6,4 Prozent unter die besten Werte im MDax und auf den höchsten Stand seit sieben Wochen. Das Minus im laufenden Jahr sank damit auf weniger als zwei Prozent.

Barclays hat die Bewertung nach schwacher Kursentwicklung seit dem Rekord Anfang Februar mit "Overweight" aufgenommen. Mit einem Ziel von 41 Euro sieht die Analystin Grace Dargan ein Kurspotenzial von fast 14 Prozent. In ihrer Studie stufte sie auch den schwedischen Konkurrenten Avanza hoch, den sie vor allem für seinen Vorstoß in Dänemark schätzt. Dessen Titel zogen in Stockholm um fast sieben Prozent an.

Dank differenzierter Angebote geht Dargan in ihrer Studie davon aus, dass Online-Broker in ihren bestehenden Märkten weiter wachsen können. Flatexdegiro biete unter den europäischen Handelsplattformen das schnellste Ergebniswachstum. Zudem sei das Unternehmen geografisch am besten positioniert, um von der Spar- und Investitionsunion der Europäischen Union zu profitieren./tih/jha/