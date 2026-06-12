Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt stark zu - Hoffnung auf Ende des Iran-Kriegs

FRANKFURT (dpa-AFX) - Hoffnungen auf ein baldiges Rahmenabkommen der USA mit dem Iran haben am Freitag zu fallenden Ölpreisen geführt und dem deutschen Aktienmarkt damit einen Schub nach oben gegeben.

Der Dax war zeitweise um mehr als 2 Prozent gestiegen und kurzzeitig über die 21-Tage-Durchschnittslinie geklettert, die als kurzfristiger Trendindikator gilt. Am Ende stand der Leitindex noch 1,76 Prozent im Plus bei 24.635,30 Punkten. Damit setzte sich der Leitindex weiter von der 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend nach oben ab. Auf Wochensicht ergibt sich ein Minus von 0,5 Prozent. Der MDax gewann am Freitag 1,99 Prozent auf 32.083,10 Zähler.

US-Präsident Donald Trump hatte seine für Donnerstagabend angekündigten Angriffe auf den Iran abgesagt und einmal mehr ein baldiges Rahmenabkommen in Aussicht gestellt. "Wir haben gerade eine großartige Einigung im Krieg mit dem Iran erzielt", behauptete Trump. Die Dokumente sollten in Kürze fertiggestellt und vielleicht schon an diesem Wochenende in Europa unterzeichnet werden.

Auch die Islamische Republik sprach von einem möglichen bevorstehenden Verhandlungsabschluss. Ein entsprechender Text sei überwiegend finalisiert, sagte der iranische Außenamtssprecher Ismail Baghai nach Angaben der staatlichen Agentur Irna. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi sieht ein Rahmenabkommen zwischen seinem Land und den USA nun in greifbarer Nähe./la/men