AKTIEN IM FOKUS: Finanzwerte besonders gefragt - Friedenshoffnung im Iran

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien aus der Finanzbranche folgen am Freitag mit besonders kräftigem Zuwachs der breiten Marktrally. Hoffnung auf eine Friedenslösung im Iran-Krieg trieb den EuroStoxx auf ein Rekordhoch und hievte den Dax mit fast zwei Prozent ins Plus. Titel von Banken mischten sich in den Indizes jeweils unter die Spitzenwerte, vor allem jene der Deutschen Bank mit einem Kurssprung um mehr als 6 Prozent.

Der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks erholte sich um fast 4 Prozent von seinem zuletzt erreichten Dreiwochentief. Auch die Aktien der Commerzbank stiegen um 4,4 Prozent, während sich der hitzige Übernahmekampf mit der Unicredit weiter zuspitzt. Im erweiterten Finanzbereich schossen die Aktien des Finanzdienstleisters Hypoport im deutschen Nebenwertebarometer SDax um fast 8 Prozent hoch.

Die Bankenrally begründeten Marktteilnehmer mit neuem Konjunkturoptimismus, nachdem US-Präsident Donald Trump einmal mehr ein baldiges Rahmenabkommen mit dem Iran zur Beilegung des Krieges in Aussicht gestellt hat. Ausdruck dessen waren auch die zuletzt anziehenden Kurse deutscher Staatsanleihen. Eine nachhaltige Einigung könnte die Inflationsgefahren dämpfen, hieß es./tih/ajx/jha/

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