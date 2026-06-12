China-Aktie unter Regulierungsdruck

Alibaba: Der Kursrutsch ist noch kein Kaufargument

onvista · Uhr

Alibaba steht unter Druck. Die chinesische Marktaufsicht nimmt Plattformbetreiber wegen aggressiver Rabattaktionen, subventionsgetriebener Preiskämpfe und möglicher Verbrauchertäuschung stärker in den Fokus.

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Was bewegt die Aktie?

Der regulatorische Druck trifft nicht nur Alibaba. Auch JD, PDD und Bytedance geraten in den Fokus der chinesischen Behörden. Im Kern geht es um aggressive Rabattaktionen und Preiskämpfe, die nicht nur die Margen der Händler belasten, sondern auch die Unsicherheit für die Plattformbetreiber erhöhen.

Diese Unsicherheit kommt für Alibaba zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Die Aktie ist bereits deutlich gefallen. Dennoch wirkt die Bewertung mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 17,2 nicht zwingend günstig. Vor einigen Monaten lagen die Bewertungsniveaus zeitweise bei neun bis zehn, später stieg das KGV in den mittleren 20er-Bereich.

Das aktuelle Niveau liegt damit zwar unter den jüngsten Spitzen, aber noch klar über den früheren Tiefständen. Die Wachstumsraten rechtfertigen kein KGV im mittleren 20er-Bereich.

Charttechnik

Besonders kritisch ist die Kombination aus fallendem Kurs und steigender Bewertung. Die Aktie liegt deutlich unter dem letzten Kurstief, während die Bewertung klar über dem früheren Tief liegt. Das spricht für sinkende Gewinnerwartungen.

Martins Einschätzung

Bei Alibaba überwiegt Vorsicht. Der Kursrutsch allein reicht nicht als Kaufargument, solange Regulierung, Margendruck und rückläufige Gewinne gleichzeitig auf die Aktie drücken.

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