Amazon: Warum Graviton 5 den Rücksetzer attraktiver macht

Was bewegt die Aktie?

Graviton 5 stärkt den bullischen Investmentcase für Amazon. Die eigene Chipentwicklung verschafft AWS einen Vorteil gegenüber Cloud-Anbietern, die stärker auf externe Komponenten angewiesen sind. Gleichzeitig können eigene Chips zusätzliche Umsätze bringen, wenn Kunden sie im großen Stil nutzen.

Meta nutzt bereits Millionen Graviton-Kerne im eigenen Ökosystem. Amazon verwendet die Chips ebenfalls selbst. Das unterstreicht die Bedeutung ARM-basierter CPUs für den Cloud-Markt.

Kurzfristig konsolidiert die Aktie. Das ändert aber nichts an der übergeordnet positiven Ausgangslage. Amazon bleibt eine große Qualitätsposition im Cloud- und Plattformgeschäft.

Charttechnik

Die Aktie kann noch in den Bereich um 220 Dollar zurücklaufen. Dort läge ein Test des letzten Zwischenhochs. Im bullischen Szenario unterschreitet Amazon das aktuelle Niveau nur leicht, bildet zum Ende der Woche ein Tief und dreht wieder nach oben.

Der langfristige Trendkanal zeigt weiter nach oben. Zusätzlich steigt der 200-Tage-Durchschnitt im Bereich um 230 Dollar und bietet eine wichtige Unterstützung.

Martins Einschätzung

Amazon bleibt nach einem Rücksetzer von 14 bis 15 Prozent attraktiv. Wer die Aktie noch nicht besitzt, findet in der aktuellen Konsolidierung eine bessere Einstiegschance als nach der vorherigen Stärke.