ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Adyen auf 'Buy' - Ziel 1166 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 1166 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Hannes Leitner sieht die Übernahme des US-Startups Orb positiv, wie er am Donnerstagabend schrieb. Damit erhielten die Niederländer Zugriff auf eine Plattform für nutzungsbasierte Abrechnung. Dahin gehe der Trend - weg vom klassischen Abo-Modell./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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