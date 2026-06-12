ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Nokia auf 18 Euro - 'Overweight'

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nokia von 12 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dank neuer Kunden unter den großen Cloud-Unternehmen (Hyperscaler) oder spezialisierten Cloud-Firmen (Neoscaler) lege der Anbieter von Netzwerktechnik beim Wachstum den nächsten Gang ein, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstagabend. Insgesamt sieht er für die Aktien der Finnen noch viel Luft nach oben./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 23:29 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 00:15 / BST

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