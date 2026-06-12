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APA ots news: FMA-Warnmeldungen für Anleger:innen nun auch bei Watchlist Internet abrufbar

Informationen der Finanzmarktaufsicht zu unerlaubtem  
Geschäftsbetrieb und Anlagebetrug erhalten mehr Verbreitung 

Wien (APA-ots) - Warnmeldungen der österreichischen Finanzmarktaufsicht  
(FMA) sind 
eine wichtige Informationsquelle für Anleger:innen. Wenn man erwägt, 
Geld bei bislang unbekannten Finanzfirmen zu investieren, sollte man 
immer Vorsicht walten lassen und den Anbieter prüfen. Ein Check, der 
stets dazugehört, sind die Warnungen der FMA vor Angeboten, die ohne 
Erlaubnis Finanzdienstleistungen anbieten. Im heurigen Jahr wurden 
bereits 35 solcher Warnungen veröffentlicht. 

Die Warnungen der FMA werden nun zusätzlich zur Homepage der FMA 
auch auf der Website der Watchlist Internet bereitgestellt. Die 
Watchlist Internet ist die führende Plattform im DACH-Raum, wenn es 
um zeitnahe Informationen zu den unterschiedlichsten Formen von 
Internetbetrug geht und ist daher ein natürlicher Kooperationspartner 
für die FMA. Das Redaktionsteam der Watchlist Internet bearbeitet 
jährlich tausende Hinweise, analysiert Fallen und veröffentlicht 
entsprechende Warnmeldungen. Eine der zentralen Kategorien ist dabei 
jene der dubiosen oder betrügerischen Finanzangebote, in die nun auch 
die FMA-Warnmeldungen einfließen. 

Die Watchlist Internet arbeitet bereits mit dem Bundesministerium 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, mit 
dem Bundeskriminalamt, der Oesterreichische Nationalbank, der 
Arbeiterkammer und der Wirtschaftskammer zusammen. Sie ist Teil des 
Österreichischen Instituts für angewandte Telekommunikation (ÖIAT). 
Die Watchlist Internet hat im Jahr 2025 5,6 Mio. Website-Besuche, 31 
Mio. Seitenaufrufe und 2 Mio. App-Aufrufe verzeichnet. 

Zum Thema Anlagebetrug informiert die FMA auch im Finanz-ABC auf 
ihrer Website, in der monatlichen Verbraucherinfo " Reden wir über 
Geld ", die auch auf Instagram unter @redenwiruebergeld vertreten 
ist, sowie mit der Kurzvideo-Reihe " 1 Minute - 1 Begriff ". Die 
Warnmeldungen der FMA sind außer bei der Watchlist Internet auch bei 
der Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform des 
Bundes verfügbar. 

Rückfragehinweis: 
   FMA-Mediensprecher 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

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