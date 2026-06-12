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APA ots news: Nationalbank: Krieg im Nahen und Mittleren Osten führt zu deutlich erhöhter Inflation

Gesamtwirtschaftliche Prognose für Österreich 2026 bis 2028   
vom Juni 2026 

Wien (APA-ots) - Rund 100 Tage nach dem Beginn des Krieges im Nahen und  
Mittleren 
Osten sind die Energiepreise weiter deutlich erhöht, die Unsicherheit 
über die geopolitische Entwicklung ist ungebrochen hoch und es zeigen 
sich zunehmend Beeinträchtigungen der internationalen Lieferketten. 
Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) erwartet daher für 2026 ein 
gedämpftes Wachstum des BIP von 0,6 %. In den Jahren 2027 und 2028 
beschleunigt sich das Wachstum laut Prognose auf 1,1 % bzw. 1,2 %. 
Die Inflation für das Gesamtjahr 2026 wird mit 3,2 % prognostiziert. 
Bis 2028 wird jedoch ein Rückgang der Jahresinflationsrate auf 2,1 % 
erwartet. Die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen dämpfen zwar das 
Budgetdefizit, gleichzeitig wirken das makroökonomische Umfeld, 
steigende Zinszahlungen und höhere Ausgaben aufgrund der 
demografischen Entwicklung den Bemühungen entgegen. Das erwartete 
Budgetdefizit verbessert sich daher nur auf 3,8 % des BIP bis Ende 
2028. 

Zwtl.: Krieg im Nahen und Mittleren Osten trübt Konjunkturausblick 

"Der Krieg im Nahen und Mittleren Osten belastet die 
wirtschaftliche Entwicklung in Österreich. Gestiegene Energiepreise- 
und Rohstoffpreise schwächen die Kaufkraft der Haushalte und wirken 
dämpfend auf die heimische Wirtschaft. Gleichzeitig sorgt die hohe 
geopolitische Unsicherheit für Zurückhaltung bei Investitionen. Dass 
die österreichische Wirtschaft 2026 dennoch moderat wachsen wird, ist 
vor allem auf den robusten Start ins Jahr zurückzuführen", schätzt 
Gouverneur Martin Kocher die aktuelle Lage ein. Der österreichische 
Arbeitsmarkt dürfte die Konjunkturdelle 2026 hingegen überstehen. Die 
OeNB erwartet für 2026 eine Arbeitslosenquote laut AMS von 7,4 % - 
unverändert gegenüber dem Vorjahr. 

Zwtl.: Prognose der HVPI-Inflation steigt 2026 auf 3,2 % an 

Die HVPI-Inflation wird 2026 infolge des Energiepreisschocks auf 
3,2 % prognostiziert, bevor sie 2027 auf 2,4 % und 2028 auf 2,1 % 
absinkt. Indirekte Effekte und mögliche Zweitrundeneffekte verhindern 
trotz der Annahme rasch sinkender Energiepreise einen stärkeren 
Rückgang bei der Inflationsentwicklung im Prognosezeitraum. So 
beschleunigt sich die Teuerung bei Nahrungsmitteln und 
nichtenergetischen Industriegütern in den kommenden Quartalen weiter 
und bleibt bis 2028 erhöht. Im Dienstleistungssektor wird, ausgehend 
vom aktuell hohen Niveau, infolge des nachlassenden Lohnwachstums ein 
moderater Rückgang der Inflation erwartet. Gegenüber der OeNB- 
Prognose vom März 2026 wurde die HVPI-Inflation für 2026 deutlich um 
0,5 Prozentpunkte sowie für 2027 und 2028 um jeweils 0,1 
Prozentpunkte angehoben. 

"Mit zunehmender Dauer des Krieges im Nahen und Mittleren Osten 
werden die Auswirkungen auf die Preisentwicklung immer deutlicher. 
Höhere Energiepreise wirken nicht nur direkt auf die Inflation, 
sondern bergen auch die Gefahr von Zweitrundeneffekten. Gleichzeitig 
erwarten wir aus heutiger Sicht nicht, dass die Inflation auf 
ähnliche hohe Werte wie in den Jahren 2022 und 2023 ansteigen wird. 
Entscheidend wird sein, dass sich der aktuelle Preisschock nicht 
dauerhaft in den Inflationserwartungen und damit in der allgemeinen 
Preisentwicklung verfestigt. Die gestern beschlossene Erhöhung der 
Leitzinsen trägt zur Stabilisierung bei. Die Europäische Zentralbank 
wird weiterhin entschlossen handeln, um das Euroraum-Ziel von 2 % in 
der mittleren Frist sicherzustellen", so Kocher. 

Zwtl.: Zusätzliche Maßnahmen zur Budgetkonsolidierung notwendig 

"Im Budget für die nächsten zwei Jahre wurden Schritte gesetzt, 
um das Defizit zu reduzieren. Demgegenüber stehen jedoch erhöhte 
Zinsausgaben, höhere Beiträge zum EU-Budget sowie auch höhere 
Ausgaben aufgrund der demografischen Entwicklung. Daher wird sich das 
Budgetdefizit 2026 nur minimal verbessern und bis 2028 weiterhin bei 
fast 4 % des Bruttoinlandsprodukts liegen. Die Prognose zeigt, dass 
die nunmehr auf Bundesebene beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen 
allein nicht ausreichen werden. Es braucht strukturelle Reformen - 
insbesondere in jenen Bereichen, in denen die Ausgaben besonders 
dynamisch steigen", erklärt OeNB-Chefvolkswirt Wolf Heinrich Reuter. 

Das Netto-Konsolidierungsvolumen 2026 beträgt ca. 0,6 % des BIP. 
Dieses umfasst Maßnahmen wie Kürzungen der Umweltförderungen sowie 
nur anteilige Anpassungen der öffentlichen Gehälter, Pensionen und 
Einkommensteuer-Tarifstufen an die vergangene HVPI-Inflation. In den 
Jahren 2027 und 2028 beträgt das Netto-Konsolidierungsvolumen 1,4 % 
des BIP. Darin inkludiert sind eine starke Dämpfung der Personal- und 
Sachausgaben im Rahmen des Doppelbudgets 2027/2028, Kürzungen bei 
Sozialleistungen sowie zahlreiche kleinere Abgabenerhöhungen. Das 
Bruttovolumen der geplanten Konsolidierung liegt höher, wird aber 
durch Offensivmaßnahmen reduziert. Vor diesem Hintergrund verbessert 
sich das Budgetdefizit 2026 nur auf rund 4,1 % des BIP und liegt 2028 
voraussichtlich bei 3,8 %. Zudem wird aufgrund der weiterhin hohen 
Budgetdefizite ein Anstieg der staatliche Schuldenquote bis 2028 auf 
86,4 % des BIP erwartet. 

Zwtl.: Szenarienrechnungen zeigen Ausmaß der Unsicherheit 

Angesichts der Risiken hinsichtlich der geopolitischen 
Entwicklungen und möglicher Angebotsverknappungen sind die 
gegenwärtigen Preiserwartungen auf internationalen Rohstoffmärkten 
von hoher Volatilität gekennzeichnet. Um der Aussicht Rechnung zu 
tragen, dass Rohstoffpreise entgegen den Markterwartungen nicht 
schnell sinken werden, hat die OeNB zusätzlich zur Prognose drei 
Szenarien ("mild", "adverse", "severe") berechnet. Dahinter stehen 
unterschiedliche Rohstoffpreisannahmen, Erwartungen für die 
Entwicklung auf den Finanzmärkten und mögliche Zweitrundeneffekte der 
Preisentwicklung. Im Falle des Severe-Szenarios würde die heimische 
Wirtschaft 2027 stagnieren und die Inflation auf über 5 % steigen. Im 
milden Szenario würde das BIP-Wachstum auf knapp 1,5 % steigen und 
die Inflation knapp unter 2 % fallen. Für das Budgetdefizit bleibt 
auch im milden Szenario die 3-Prozent-Marke 2028 aus derzeitiger 
Sicht nicht realistisch, im Severe-Szenario steigt der negative 
Budgetsaldo bis 2028 auf knapp 5 %. 

Gesamtwirtschaftliche Prognose für Österreich 2026 bis 2028 vom 
Juni 2026 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Pressesprecherin 
   Mag.a Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: (+43-1) 404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

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