Chipausrüster für KI-Infrastruktur

Applied Materials: Warum der Superzyklus erst beginnt

onvista · Uhr

Applied Materials schlägt den Nasdaq 100 deutlich. Seit Jahresbeginn steht die Aktie rund 86 Prozent im Plus, während der Nasdaq 100 etwa 13 Prozent gewonnen hat.

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Was bewegt die Aktie?

UBS sieht bei Halbleiter-Fertigungsanlagen den Beginn eines Superzyklus. Die Prognosen für Investitionen bis 2028 wurden deutlich angehoben. Über die kommenden drei Jahre rechnet UBS mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 250 Milliarden Dollar.

Die Treiber sind klar: Der Aufbau von KI-Infrastruktur, steigende Chip-Komplexität und neue Fertigungskapazitäten erfordern hohe Investitionen. Applied Materials zählt zu den wichtigsten Profiteuren dieser Entwicklung. Auch ASML, Lam Research und KLA gehören zu den attraktiven Kandidaten in diesem Bereich.

Das klassische Zyklusargument verliert in dieser Phase an Gewicht. Wenn die Investitionen bis 2028 hoch bleiben, kann der Trend bei Chipausrüstern länger tragen.

Charttechnik

Die Aktie steigt dynamisch, ohne beim Kurs/Gewinn-Verhältnis noch teurer zu werden. Das KGV liegt zwar bei rund 34 und damit hoch, blieb zuletzt aber stabil. Das PEG-Ratio fiel gleichzeitig von über drei auf rund 1,3.

Martins Einschätzung

Applied Materials ist teuer, aber nicht überbewertet, wenn das Wachstum anhält. Kleinere Rücksetzer bieten neue Kaufchancen. Der aktuelle Trend dürfte sich noch eine Weile fortsetzen.

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