Bas: 2030 wird es keinen Job in Deutschland ohne KI-Bezug mehr geben

Berlin, ⁠12. Jun (Reuters) - Künstliche Intelligenz (KI) wird sich laut Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas schnell durchsetzen in der Wirtschaft. "Bis 2030 gehen wir davon aus, ‌dass in Deutschland kein Job mehr ohne KI-Bezug sein wird", sagte die SPD-Co-Chefin ⁠am ⁠Freitag in Berlin beim Tag des Familienunternehmens. Deutschland habe dabei gute Voraussetzungen mit seiner Forschung und Entwicklung sowie einer starken industriellen Basis. KI sei ‌eine große Chance, um ‌zu mehr Produktivität und neuen Ideen zu kommen. Ziel müsse es jetzt sein, mehr ⁠KI in kleinere und mittelgroße Unternehmen zu ‌bringen. Die Arbeitnehmer ⁠müssten sich auf Veränderungen einstellen. Dafür brauche es Weiterbildungen, mindestens eine pro Jahr.

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sagte bei ‌derselben Veranstaltung, Deutschland ⁠brauche mehr Investitionen in ⁠neue Technologien. KI müsse kombiniert werden mit den vielen industriellen Daten, die in Deutschland verfügbar seien. Dieses Thema dürfe nicht verstolpert werden, sonst werde die Industrie international weiter zurückfallen.

(Bericht von Christian Krämer. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)