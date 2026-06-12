Dax-Chemieaktie

BASF: Das Upgrade kommt genau zum richtigen Zeitpunkt

onvista · Uhr

BASF bekommt von Kepler Cheuvreux ein Upgrade von Halten auf Kaufen. Das Kursziel steigt von 54 auf 56 Euro und signalisiert nach dem jüngsten Rücksetzer wieder mehr als 20 Prozent Potenzial.

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Was bewegt die Aktie?

Kepler Cheuvreux stuft BASF nach einem vorherigen Downgrade im März wieder hoch. Damals wirkte die Nahost-Rally der Aktie überzogen. Inzwischen hat der Kurs deutlich korrigiert, wodurch das alte Bewertungsbild wieder attraktiver erscheint.

Der Rücksetzer vom Hoch bis zum Tief des Doppeltopps beträgt rund zwölf Prozent. Genau dieser Kursrutsch schafft die Basis für das neue Kaufvotum. Das Kursziel von 56 Euro setzt nun wieder genügend Abstand zum aktuellen Kurs voraus.

Fundamental bleibt die Chemiebranche schwierig. Deshalb ist BASF trotz des Upgrades keine Aktie, die sich auf jedem Niveau aufdrängt. Das Timing der Neueinstufung passt jedoch gut, weil der Kurs an einer wichtigen Zone angekommen ist.

Charttechnik

Der Rücksetzer an das alte Hoch um 48 Euro wirkt konstruktiv. In diesem Bereich bietet BASF ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis als nach einem erneuten Anstieg. Knapp unter 48 Euro verläuft zudem eine wichtige Trendlinie.

Fällt die Aktie klar unter diese Zone, öffnet sich Abwärtspotenzial bis etwa 44 Euro. Damit ist der Bereich um 48 Euro ein Entscheidungslevel.

Martins Einschätzung

Das Upgrade kommt gut getimt. Wer BASF kaufen möchte, findet im aktuellen Bereich ein nachvollziehbares Niveau. Höhere Kurse wären weniger attraktiv, tiefere Kurse würden das Chartbild deutlich verschlechtern.

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