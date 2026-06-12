Bis zu 400 € Bonus sichern: Raisin startet attraktive Festgeld-Aktion

Das Wichtigste in Kürze Raisin* zahlt aktuell einen Bonus von bis zu 400 € auf ausgewählte Festgeldanlagen.

Voraussetzung sind mindestens 50.000 € Anlagebetrag.

Die Laufzeit muss mindestens 24 Monate betragen.

Der Bonus wird zusätzlich zu den regulären Festgeldzinsen ausgezahlt.

Mehrere Festgeldanlagen können kombiniert werden.

Über Raisin stehen zahlreiche europäische Festgeldangebote zur Verfügung.

Bis zu 400 € Bonus zusätzlich zum Festgeldzins

Während viele Banken aktuell vor allem mit attraktiven Tagesgeldzinsen werben, richtet sich die Raisin-Aktion* gezielt an Anleger mit einem längeren Anlagehorizont. Wer sein Geld für mindestens zwei Jahre fest anlegt, kann sich zusätzlich zu den regulären Festgeldzinsen einen Bonus von bis zu 400 € sichern.

Besonders interessant: Der Bonus wird unabhängig vom jeweiligen Festgeldzins gewährt und kommt zusätzlich zur regulären Verzinsung hinzu. Dadurch kann sich die Gesamtrendite einer Festgeldanlage spürbar erhöhen.

So sicherst du dir den Bonus

Um an der Aktion teilzunehmen, musst du im Aktionszeitraum mindestens 50.000 € über Raisin* in Festgeldanlagen mit einer Laufzeit von mindestens 24 Monaten investieren. Dabei musst du die Summe nicht zwingend in einem einzigen Produkt anlegen. Der erforderliche Mindestbetrag kann auch durch mehrere Festgeldanlagen verschiedener Banken auf der Plattform erreicht werden.

Nach Abschluss der Anlage musst du die Bonusaktion zusätzlich aktivieren. Dazu genügt eine kurze E-Mail von deiner bei Raisin hinterlegten Adresse mit dem Betreff „Raisin Weltmeister-Bonus“. Nach erfolgreicher Prüfung schreibt Raisin den Bonus voraussichtlich bis zum 30.09.2026 deinem Raisin-Konto gut.

Die Höhe des Bonus richtet sich nach dem insgesamt angelegten Betrag. Wer zwischen 50.000 € und 99.999 € investiert, erhält 50 € Bonus. Ab einer Anlagesumme von 100.000 € steigt die Prämie auf 100 €. Für Anlagen zwischen 200.000 € und 299.999 € zahlt Raisin* 250 € aus. Wer mindestens 300.000 € investiert, erhält den maximalen Bonus von 400 € zusätzlich zu den regulären Festgeldzinsen.

Wie attraktiv ist die Aktion im Marktvergleich?

Der Bonus allein macht noch kein gutes Festgeld-Angebot. Entscheidend sind auch die Zinsen der jeweiligen Bank. Aktuell sind bei Laufzeiten von mindestens 24 Monaten und Anlagebeträgen ab 50.000 € weiterhin attraktive Festgeldzinsen möglich.

Die folgende Übersicht zeigt beispielhaft weitere Festgeld-Angebote am Markt. Der besondere Vorteil der Raisin-Aktion*: Hier kommt der Bonus von bis zu 400 € zusätzlich zu den regulären Festgeldzinsen hinzu.

Warum Festgeld aktuell wieder interessant ist

Im Gegensatz zum Tagesgeld wird der Zinssatz beim Festgeld für die gesamte Laufzeit fest vereinbart. Anleger wissen damit bereits bei Abschluss, welche Verzinsung sie bis zum Ende der Laufzeit erhalten. Das schafft Planungssicherheit und schützt vor sinkenden Marktzinsen.

Gerade für größere Geldbeträge, die in den kommenden Jahren nicht benötigt werden, kann Festgeld deshalb eine interessante Alternative zum Tagesgeld sein. Wer zusätzlich von einer Bonusaktion profitiert, kann seine Gesamtrendite weiter steigern.

Was ist Raisin?

Raisin* ist eine Zinsplattform, über die Anleger Tagesgeld- und Festgeldangebote zahlreicher europäischer Banken vergleichen und abschließen können. Nach einer einmaligen Registrierung erhalten Kunden Zugang zu einer großen Auswahl unterschiedlicher Banken und Laufzeiten.

Besonders praktisch: Anleger müssen nicht bei jeder Bank separat ein Konto eröffnen, sondern können verschiedene Angebote zentral über die Plattform verwalten. Das erleichtert den Zugang zu attraktiven Zinsangeboten innerhalb Europas erheblich.

Für wen sich die Aktion lohnt

Die Raisin-Aktion* eignet sich besonders für:

Anleger mit mindestens 50.000 € freiem Kapital

Sparer mit einem Anlagehorizont von mindestens zwei Jahren

Anleger, die zusätzlich zum Festgeldzins einen Bonus erhalten möchten

Investoren, die verschiedene europäische Festgeldangebote vergleichen wollen

Fazit

Die aktuelle Raisin-Aktion* gehört zu den interessantesten Festgeld-Angeboten für größere Anlagesummen. Neben attraktiven Festgeldzinsen erhalten Anleger einen zusätzlichen Bonus von bis zu 400 €, wodurch sich die Gesamtrendite weiter verbessern kann.

Besonders attraktiv ist das Angebot für Anleger, die ihr Geld ohnehin für mindestens zwei Jahre anlegen möchten. Über die Raisin-Plattform lassen sich verschiedene Banken und Laufzeiten unkompliziert vergleichen und kombinieren. Der zusätzliche Bonus sorgt dafür, dass sich das Angebot auch im Vergleich zu vielen anderen Festgeld-Offerten derzeit besonders interessant präsentiert.

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