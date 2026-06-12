Bitcoin nach Jahrestief: Neue Verkaufswelle droht weiterhin

Der Bitcoin hat das Kursziel aus der jüngsten Betrachtung vom 3. Juni mittlerweile erreicht und ein neues Bewegungstief unterhalb von 60.000 Dollar markiert. War es das nun auf der Unterseite oder kommt da noch mehr?

Neues Jahrestief und nun?

Der Bitcoin fiel am vergangenen Freitag bis auf 59.100 Dollar und markierte damit ein neues Jahrestief. Das war zugleich das tiefste Kursniveau seit der Wiederwahl von Donald Trump.

Mit dem Unterschreiten der 60.000er Marke hatte die Kryptowährung das Minimalkursziel auf der Unterseite erreicht, die anschließende Preis-Action in den vergangenen Handelstagen ist allerdings bislang wenig erbaulich aus Bullensicht: Die Kryptowährung konsolidiert in einer engen Handelsspanne an den Bewegungstiefs und wartet auf neue Impulse.

Die Konsolidierung an den Bewegungstiefs ist tendenziell bärisch zu interpretieren. Ich favorisiere daher aktuell noch eine weitere Verkaufswelle in den mittleren 50.000er Bereich. Ein Ausbruch aus der Konsolidierung (schwarz im Tageschart unten) auf der Oberseite dürfte hingegen eine größere Erholung Richtung 70.000 Dollar zur Folge haben. Risikobewusste Händler können den Ausbruch - egal in welche Richtung - kurzfristig handeln mit enger Absicherungsmöglichkeit.