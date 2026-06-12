Blatt: USA wollen weniger Jets und Kriegsschiffe für Nato in Europa bereitstellen

12. Jun (Reuters) - ⁠Die USA wollen einem Zeitungsbericht zufolge die Zahl der Flugzeuge und Kriegsschiffe für Nato-Einsätze in Europa signifikant verringern. Dies schränke die Fähigkeiten der Militärallianz bei Überwachungseinsätzen und für den Fall ‌weitreichender Angriffe ein, berichtete die "New York Times" am Freitag unter Berufung auf zwei hochrangige europäische Regierungsvertreter. Die Zahl der F-16- ⁠und F-15E-Kampfflugzeuge ⁠soll demnach von rund 150 auf 100 sinken. Die USA wollen zudem statt 26 nur noch 15 Seeaufklärungsflugzeuge bereitstellen und alle acht bisher Europa zugewiesenen Tankflugzeuge abziehen. Die Pläne sehen dem Bericht nach auch vor, ein mit Raketen ‌bestücktes U-Boot, einen Flugzeugträger mitsamt Begleitschiffen ‌und Kampfjets sowie womöglich eine von zwei für Europas Verteidigung bestimmte Bombergruppen anderweitig zuzuweisen.

Nato-Sprecherin Allison Hart erklärte in einer E-Mail an die ⁠Nachrichtenagentur Reuters, historisch gesehen habe man sich zu sehr auf ‌die US-Streitkräfte verlassen. Wenn Europa ⁠und Kanada mehr in die Verteidigung investierten, könne sich die Verantwortung verlagern. Dies stärke die Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses, da die Abhängigkeit von einem einzigen Verbündeten verringert werde. ‌Das US-Verteidigungsministerium reagierte nicht ⁠unmittelbar auf eine Bitte um Stellungnahme. ⁠Das US-Europa-Kommando hatte in der vergangenen Woche lediglich mitgeteilt, es werde seine Beiträge anpassen. Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hat den europäischen Regierungen wiederholt vorgeworfen, zu wenig in ihre Streitkräfte zu investieren und sich zu stark auf den Schutz der USA zu verlassen.

(Bericht von Gursimran Kaur und Angela Christy M, bearbeitet von Christian Rüttger, redigiert ⁠von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)