Bundesbank: Deutsche Wirtschaft erholt sich wegen Iran-Krieg erst 2028

Frankfurt/Berlin, 12. Jun (Reuters) - ⁠Die Bundesbank traut der deutschen Wirtschaft wegen der Folgen des Iran-Kriegs erst 2028 wieder spürbares Wachstum zu. Im laufenden Jahr bleibe der Konjunktur allein wegen der staatlichen Mehrausgaben ein Abrutschen in eine vorübergehende Rezession erspart, heißt es in der am Freitag veröffentlichten halbjährlichen Prognose. "Im Sommerhalbjahr wird ein Rückgang der Wirtschaftsleistung durch die expansive Fiskalpolitik verhindert: Sie gleicht die ‌Folgen des Krieges im Nahen Osten in etwa aus." Die Bundesbank geht davon aus, dass das unbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2026 um 0,7 Prozent steigt, im nächsten Jahr um 0,9 Prozent anzieht und 2028 um weitere 1,2 Prozent ⁠zulegt.

"In unserem Prognosezeitraum ⁠bis 2028 gewinnt die Konjunktur wieder an Fahrt", sagte Bundesbank-Präsident Joachim Nagel. "Gestützt wird die Erholung durch wieder sinkende Energiepreise, eine anziehende Weltwirtschaft und vor allem durch kräftige Impulse von der Fiskalpolitik." Vorerst spüren Firmen und Verbraucher allerdings noch die Belastungen durch den Iran-Krieg. "Die stark gestiegenen Energiepreise dämpfen die Kaufkraft der privaten Haushalte und ihre Konsumausgaben", betonte Nagel. Neben teurer Energie bremsten zunehmende Lieferengpässe und eine schwächere Nachfrage die Unternehmen. Die hohe Unsicherheit und ‌gestiegene Zinsen dämpften zudem private Investitionen. Die Auswirkungen des Iran-Krieges nehmen demnach ‌bis 2028 allerdings ab. Denn die Bundesbank-Ökonomen unterstellen, dass die Ölpreise wieder deutlich sinken.

Die Inflation in Deutschland dürfte in diesem Jahr - berechnet nach einheitlichen europäischen Standards (HVPI) - auf 2,9 Prozent steigen. Im nächsten Jahr sollte die Jahresteuerung laut Bundesbank leicht auf ⁠2,7 Prozent sinken und erst 2028 wieder spürbar auf 1,9 Prozent fallen. "Es dauert, bis sich die höheren Energiepreise vollständig ‌in den Lebenshaltungskosten niederschlagen – direkt über höhere Energiekosten und indirekt ⁠etwa über steigende Transportkosten", erklärte Nagel.

IM RISIKOSZENARIO MEHR INFLATION UND WENIGER WACHSTUM

Sollten die Energiepreise wegen der Entwicklung im Nahen Osten noch stärker steigen als in der Prognose unterstellt, könnte dies den allgemeinen Preisschub zusätzlich verstärken und zugleich die Konjunktur erheblich dämpfen. Im Risikoszenario der Bundesbank könnten sich die Wachstumsverluste ‌beim BIP bis 2028 demnach auf etwa zwei Prozentpunkte summieren. "Damit ⁠würde die deutsche Wirtschaft im laufenden Jahr kaum ⁠mehr wachsen und im nächsten Jahr sogar wieder schrumpfen." Dann könnte auch die Inflation 2027 auf über fünf Prozent steigen.

Die staatliche Defizit- und Schuldenquote klettert laut Bundesbank deutlich. "Ursache sind nicht nur zusätzliche Ausgaben für Verteidigung und nicht-militärische Investitionen." Hinzu kämen Steuerentlastungen und Transfers. Insgesamt erreiche die staatliche Defizitquote 2028 rund 4,9 Prozent und die Maastricht-Schuldenquote steige auf fast 70 Prozent, heißt es.

Bereinigt um die Zahl der Arbeitstage erwartet die Bundesbank 2026 ein Wirtschaftswachstum von 0,5 Prozent, das im nächsten Jahr um 0,8 Prozent anzieht. Das kalenderbereinigte BIP-Plus dürfte 2028 bei 1,4 Prozent liegen. In dieser Berechnung senkte die Notenbank ihre Prognose für das laufende Jahr im ⁠Vergleich zur Dezember-Schätzung minimal um 0,1 Prozentpunkte und für 2027 kräftig um 0,5 Punkte. Für 2028 ist die Bundesbank nun etwas optimistischer (plus 0,3 Punkte).

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)