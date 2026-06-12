Defensive US-Aktie mit Preismacht

Coca-Cola: Warum mir die Aktie erst im Rücksetzer gefällt

onvista · Uhr

Coca-Cola zeigt relative Stärke und stieg zuletzt auch in einem wackligen Markt. Morgan Stanley bestätigt das Outperform-Rating, sieht die Aktie weiter als Top-Pick der Branche und hält am Kursziel von 89 Dollar fest.

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Was bewegt die Aktie?

Der wichtigste Wachstumstreiber ist Fairlife. Nach früheren Kapazitätsengpässen soll eine neue Produktionsanlage in New York helfen. Morgan Stanley rechnet damit, dass Fairlife das US-Umsatzwachstum von Coca-Cola in diesem Jahr um rund einen Prozentpunkt und im nächsten Jahr um zwei Prozentpunkte steigern kann.

Dazu kommt die robuste Marktposition. Coca-Cola besitzt hohe Preissetzungsmacht und kann steigende Einkaufskosten über höhere Endproduktpreise ausgleichen. Das stützt die Margen. Zusätzlich dürfte die Fußballweltmeisterschaft durch Sponsoring und höhere Absatzvolumina kurzfristig helfen.

Die Dividendenrendite liegt bei 2,65 Prozent. Damit bleibt Coca-Cola für defensive Anleger interessant.

Charttechnik

Die Aktie ist in den vergangenen Tagen stark gelaufen. Dadurch stieg die Bewertung von einem Kurs/Gewinn-Verhältnis um 23 auf etwa 25 und liegt wieder über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. In früheren Phasen folgten auf solche Bewertungsbereiche größere Korrekturen.

Martins Einschätzung

Fundamental bleibt Coca-Cola stark. Für einen Neueinstieg ist die Aktie nach dem jüngsten Anstieg jedoch teuer. Attraktiver wäre ein Rücksetzer in den hohen 70-Dollar-Bereich.

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Coca-Cola

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